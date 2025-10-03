Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, Ledezma, Álvarez de Toledo y Calderón, este viernes. SUR
La Política. Bajo Lupa

El PP de Málaga llama a defender la libertad y la democracia

En el Foro por la Libertad alerta sobre los riesgos de los populismos con las experiencias del expresidente mexicano Felipe Calderón, el opositor venezolano Antonio Ledezma y la diputada Cayetana Álvarez

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Una llamada a la defensa, desde la ciudadanía, de la libertad y la democracia. Ese fue el mensaje central del primer Foro por la Libertad ... celebrado en la tarde de este viernes por el PP de Málaga en un céntrico hotel de la capital y que contó con las experiencias del expresidente de México Felipe Calderón, el que fuera alcalde de Caracas y opositor venezolano afincado en España Antonio Ledezma y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.

