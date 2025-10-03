El PP de Málaga llama a defender la libertad y la democracia

Una llamada a la defensa, desde la ciudadanía, de la libertad y la democracia. Ese fue el mensaje central del primer Foro por la Libertad ... celebrado en la tarde de este viernes por el PP de Málaga en un céntrico hotel de la capital y que contó con las experiencias del expresidente de México Felipe Calderón, el que fuera alcalde de Caracas y opositor venezolano afincado en España Antonio Ledezma y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.

Durante sus intervenciones en el encuentro moderado por el secretario general del PP provincial, José Ramón Carmona, los tres alertaron sobre los riesgos de los populismos y cómo estos cuando acceden al poder «socavan» la democracia desde su interior. Así Ledezma puso como ejemplo lo sucedido en Venezuela con un régimen que «desmantela instituciones, empobrece a la gente como estrategia y busca enemigos externos para justificar sus tropelías», mientras que Calderón se detuvo en lo ocurrido en México durante los últimos años con la pérdida de libertades, alertando de que España «no está libre de estas amenazas».

En este sentido, Álvarez de Toledo sostuvo que en España «no tenemos un Gobierno que sea capaz de legislar o de aprobar unos presupuestos, sino lo que tenemos es un proceso que nos lleva de una democracia plena a una democracia fallida; eso es lo que está en marcha».

Por ello, la diputada popular pidió «militancia, coraje y determinación» a cada uno de los ciudadanos en la defensa de la libertad y la democracia. «Si nos desentendemos, entonces los burros de Troya van a prevalecer y son poderosísimos porque socavan la democracia desde el interior colonizado todas las instituciones y atacando a los contrapesos democráticos como son los medios de comunicación, la oposición y la justicia», advirtió la también portavoz adjunta en el Congreso.

«Como oro en paño»

Álvarez de Toledo se mostró muy crítica con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien definió como «testaferro moral de Maduro, traficante de los presos políticos, una desgracia para Venezuela y una vergüenza para España». «En términos morales habría que quitarle el título de presidente español», añadió.

El acto, organizado por la Oficina por la Libertad y la Democracia –creado por el PP de Málaga para apoyar a los personas que llegan a España exiliadas de sus países por la falta de libertad–, lo abrió la presidenta provincial de los populares, Patricia Navarro, quien afirmó que la democracia hay que preservarla «como oro en paño y no darla nunca por sentado». «Hay que cuidarla y protegerla cada día ante cualquier amenaza y ataque», manifestó, al tiempo que instó a «rebelarse y alzar la voz» para reivindicar los valores democráticos que los españoles se dieron en 1978 bajo el paraguas de la Constitución.