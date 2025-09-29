Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calderón y Álvarez de Toledo. sur

El expresidente de México Felipe Calderón abrirá el Foro por la Libertad del PP de Málaga

Política. ·

El político azteca protagonizará este viernes, 3 de octubre, una charla con la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo y el que fuera alcalde de Caracas Antonio Ledezma

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:42

El expresidente de México Felipe Calderón participará este viernes, 3 de octubre, en la puesta de largo del Foro por la Libertad, una iniciativa impulsada ... por el PP de Málaga en el marco de la Oficina por la Libertad y la Democracia, un espacio creado hace un año por el partido para atender a todas aquellas personas exiliadas y refugiadas que residen en la provincia y que son víctimas de las dictaduras hispanoamericanas.

