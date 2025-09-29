El expresidente de México Felipe Calderón abrirá el Foro por la Libertad del PP de Málaga

El expresidente de México Felipe Calderón participará este viernes, 3 de octubre, en la puesta de largo del Foro por la Libertad, una iniciativa impulsada ... por el PP de Málaga en el marco de la Oficina por la Libertad y la Democracia, un espacio creado hace un año por el partido para atender a todas aquellas personas exiliadas y refugiadas que residen en la provincia y que son víctimas de las dictaduras hispanoamericanas.

Calderón, que presidió México entre 2006 y 2012 como integrante del Partido Acción Nacional (PAN), compartirá una charla con la diputada popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y uno de los opositores venezolanos afincados en España.

Este foro, que se celebrará en el hotel NH a partir de las 17.30 horas, es el primero que celebrará el PP de Málaga con el objetivo de que aquellas personas que han sufrido en sus países la falta de libertad o han tenido que exiliarse por motivos ideológicos o enfrentamientos armados puedan exponer sus experiencias y la situación de la libertad en sus países, según ha explicado a este periódico el secretario general de los populares, José Ramón Carmona.

Para esta puesta de largo, los populares malagueños pidieron también a Cayetana Álvarez de Toledo, que fuera la encargada de moderar esta charla, que estará protagonizada por el estado de la libertad en países hispanoamericanos como Venezuela y México.