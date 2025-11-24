El PP de Málaga entrega sus distinciones por el 25-N

En vísperas de la celebración este martes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el PP de ... Málaga ha entregado este lunes sus distinciones anuales a aquellas entidades y personas que han destacado en su lucha contra la violencia machista, que en lo que va de año se ha cobrado el asesinato de cinco mujeres -la cifra más alta de Andalucía- la última, María Victoria, el pasado sábado en Rincón de la Victoria.

Los premiados en esta edición han sido el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos y el médico de familia y profesor Leovigildo Ginel, que han recibido sus distinciones, diseñadas y elaboradas por el artista gaditano afincado en Manilva Jesús Coronil, durante un acto celebrado en el auditorio del Museo Ruso en Tabacalera.

En su turno de palabra, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado una gestión efectiva y dotada de presupuesto frente a la violencia de género y ha afirmado que ante esta lacra social «no cabe equidistancia ni contradicciones».

Mensaje a Vox y a la izquierda

A este respecto, y en un mensaje dirigido tanto a Vox como a los partidos de izquierda, Navarro ha sostenido que «tan dañino» es negar la realidad de la violencia de género como «coger la pancarta para luego legislar en contra de las mujeres o contratar dispositivos antimaltrato 'low cost'», en alusión indirecta a la ley del 'sólo sí es sí' y a los recientes fallos de las pulseras telemáticas de control de maltratadores.

Así, la líder popular ha criticado a quienes proclaman «una cosa y se dan golpes de pecho pero luego perjudican a las mujeres con su gestión en los despachos» y ha puesto en valor la implicación y el trabajo de los alcaldes del PP en la lucha contra la violencia de género. «El PP siempre estará del lado de las víctimas y trabajando para gestionar con eficacia, con seriedad y con determinación los recursos para luchar contra la violencia de género», ha añadido.

Patricia Navarro ha destacado que el PP practica la igualdad «con hechos, con realidades, sin estridencias ni fuegos de artificio» y ha puesto como ejemplo que el gobierno de la Junta destinará en 2026 un 7% más a la lucha contra la violencia de género y sexual y ha enumerado algunas de las actuaciones del ejecutivo autonómico: la recuperación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género; el refuerzo económico y en personal del Servicio Integral de Acogida para víctimas de violencia machista y sus hijos; la multiplicación por diez del presupuesto del Teléfono Andaluz para la Atención a las Mujeres; o la creación de una prestación de 5.000 euros para menores huérfanos de la violencia de género.

Navarro también se ha congratulado de que este año cara al 25N «por fin» habrá unidad institucional para celebrar este día ya que Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de la capital participarán en un único encuentro.