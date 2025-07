Expectación para escuchar a Óscar Puente, que augura «seis años» más de Gobierno de Sánchez

El hecho de que desde hace dos años y medio no se produjera una visita oficial de un ministro de Transportes a Málaga y las ... importantes demandas en infraestructuras que requiere la provincia para continuar su desarrollo explican la expectación generada por la participación de Óscar Puente en el foro organizado por SUR en la capital y donde el ministro colgó el cartel de lleno.

En el salón del hotel NH de la capital se dio cita una amplia representación de cargos socialistas como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Ejecutivo en la provincia, Javier Salas, numerosos alcaldes, entre ellos Jorge Gallardo, al frente del principal Ayuntamiento del PSOE, ex regidores, portavoces municipales, diputados nacionales, militantes y miembros de la dirección provincial del PSOE, aunque no pudo acudir su líder, Josele Aguilar, al encontrarse en Sevilla, donde este jueves hay sesión del Parlamento, y aunque tenía previsto asistir no ha podido hacerlo al surgirle un acto para atender esta mañana a padres de niños con autismo, según la versión oficial del partido.

La representación de las administraciones gobernadas por el PP estuvo encabezada por el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, mientras que de la Junta asistió el gerente del Consorcio de Transportes, Javier Berlanga, y también acudió el diputado Mario Cortés. Además, en el encuentro se han dado cita el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, y el rector de la UTAMED, Juan de Dios Jiménez.

Actualidad política

Aunque el centro de la intervención de Óscar Puente ha estado en hablar de las inversiones y actuaciones en la provincia en materia de infraestructuras, también ha habido tiempo para la actualidad política. A este respecto, el ministro de Transportes ha augurado no sólo que se llegará al final de la legislatura sin adelanto electoral sino que ha vaticinado que en 2027 puede haber una repetición de los resultados de 2023 que permitiría a Pedro Sánchez continuar otros cuatro años más al frente del Gobierno.

«Veo a Pedro Sánchez dos años más y otros cuatro», ha afirmado Puente cuando se le ha preguntado si él se vería como un posible sustituto y ha este respecto ha dicho que cuando pasen esos seis años «a saber donde estaré» y que él dentro del PSOE es «una herramienta» al servicio de la organización y jugará el rol que le toque.

Asimismo, se ha referido a una de sus frases más famosas, en las que se refirió a Pedro Sánchez como «el puto amo» para aclarar que se refería al papel que juega el presidente del Ejecutivo en la esfera internacional y no a las interpretaciones que, a su juicio, algunos sectores hicieron sobre que tenía un papel omnipotente en el partido. «Hoy en el PSOE el puto amo son los militantes, que son los que deciden», ha afirmado, al tiempo que aludió que ya hubo un tiempo donde con un PSOE con un líder plenipotenciario -en alusión sin explicitarlo a la época de Felipe González-.

«El beneficiario es la extrema derecha»

Sobre la corrupción que hoy marca la agenda política afectando al PP (caso Montoro) y el PSOE (caso Ábalos-Cerdán), el ministro ha dicho que «toda corrupción es mala» porque el daño a la democracia es «evidente» y «el beneficiario es la extrema derecha», pero ha matizado que la diferencia entre los partidos está en la manera de reaccionar ante ella.

En este sentido, ha sostenido que el PP «no se atreve a desmarcarse» de esa corrupción «estructural» que, a su juicio, hubo en los gobiernos de Mariano Rajoy y ha reprochado al PP que su única línea estratégica en la oposición sea erigirse en «paladín contra la corrupción» y en tratar de «deshumanizar» a Sánchez sin presentar un modelo alternativo de país.

Por ello, ha augurado que tras el verano el otoño será «caliente» porque desde hace siete años hay una estrategia de la oposición de «deslegitimar» al Gobierno de España.