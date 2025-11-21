Un urbanismo más flexible, con el lunar de los informes sectoriales

Las administraciones públicas avanzan en lograr un urbanismo más flexible que permita atender con mayor agilidad las demandas de una sociedad marcada por la inmediatez. ... Sin embargo, se encuentran con un lunar en el que aún quedan pasos por dar como es el de los informes sectoriales (los que emiten las diferentes administraciones que tienen que fiscalizar un determinado proyecto), cuya tramitación provoca retrasos en el desarrollo de los proyectos. Esta es una de las conclusiones de las dos mesas redondas de la segunda edición del Foro de Simplificación Administrativa celebrado este viernes en el hotel NH de la capital, organizado por SUR, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

Responsables de ambas administraciones han puesto en valor los pasos dados para simplificar y agilizar los trámites con actuaciones tanto en el ámbito humano como en los medios materiales con el uso de las nuevas tecnologías, mientras que el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) han alertado de que la falta de coordinación institucional a la hora de emitir los informes sigue siendo un 'hándicap' que condiciona los tiempos para poder poner en marcha los proyectos.

La jefa del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento, María del Carmen Moreno, ha destacado que leyes como la LISTA han dotado de instrumentos para agilizar los trámites y ha añadido que «se están mejorando» los procedimientos para ser más rápidos. En esa línea, Cristina Amador, directora general de Simplificación de la Junta, ha incidido en que el marco estratégico de la administración autonómica tiene como objetivos lograr un servicio público de calidad que responda a las necesidades del ciudadano y lograr que la administración funcione de una manera «rápida y eficiente».

Coordinación interna y externa

En este sentido, Amador ha añadido que las actuaciones en materia de simplificación se están acometiendo desde el punto de vista normativo, en el de la organización y en el de los procedimientos, y ha admitido que se puede «avanzar aún más» tanto en la 'intracoordinación' dentro de una propia administración entre sus distintos departamentos y en la 'interadministración'. «Hay mucho que hacer y estamos trabajando en ello», ha apostillado.

Por su parte, José Gémez, jefe del Departamento de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha hecho un recorrido por las medidas impulsadas en el último año para lograr ser más eficientes con medidas estratégicas, como la nueva ordenanza de licencias o los protocolos de colaboración con los colegios profesionales y actuaciones de carácter táctico que van desde la reestructuración de los técnicos al plan de transformación digital de la GMU, pasando por el uso de la Inteligencia Artificial, la puesta en marcha de una unidad aceleradora de proyectos o la eliminación del procedimiento de expedición de la licencia.

Los arquitectos, por boca de su responsable de Planeamiento Urbanístico, Juan Pedro Sánchez, y los constructores y promotores, a través de la intervención de su secretaria general, Violeta Aragón, han reconocido que se va en la buena dirección en la simplificación de trámites, aunque han considerado que se debe ser aún más ambicioso, incidiendo especialmente en lo referente a los informes sectoriales.

«Los informes deberían ser más transversales y tenían que estar coordinados por alguien que tuviera una visión global del proyecto. Es un reto que aún no está controlado», ha expuesto Aragón, quien ha emplazado al Ayuntamiento a que acepte las propuestas que plantearon a la ordenanza de licencias en materias como el establecimiento de plazos para que los departamentos municipales emitan sus informes o avanzar en las declaraciones responsables y el silencio administrativo.

Juan Pedro Sánchez, por su parte, ha sostenido que es necesario avanzar en la coordinación de los informes sectoriales para que cuando se impulse una actuación «no haya que ir puerta a puerta». «La estructura de la administración es un problema, las leyes no están funcionando bien», ha concluido este portavoz del Colegio de Arquitectos.