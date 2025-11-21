Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aragón, Hinojosa, Gémez y Amador, de izquierda a derecha, durante la segunda mesa redonda. Ñito Salas
II Foro Simplificación Administrativa

Un urbanismo más flexible, con el lunar de los informes sectoriales

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta ponen en valor los pasos dados para simplificar los trámites, mientras que arquitectos y promotores alertan de la falta de coordinación institucional

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Las administraciones públicas avanzan en lograr un urbanismo más flexible que permita atender con mayor agilidad las demandas de una sociedad marcada por la inmediatez. ... Sin embargo, se encuentran con un lunar en el que aún quedan pasos por dar como es el de los informes sectoriales (los que emiten las diferentes administraciones que tienen que fiscalizar un determinado proyecto), cuya tramitación provoca retrasos en el desarrollo de los proyectos. Esta es una de las conclusiones de las dos mesas redondas de la segunda edición del Foro de Simplificación Administrativa celebrado este viernes en el hotel NH de la capital, organizado por SUR, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

