Elías Bendodo y Carolina España, ¿cómplices y adversarios?

Entre la infinidad de fotografías que ha publicado en sus redes sociales la numerosa delegación malagueña que este fin de semana ha asistido en el ... pabellón 10 del recinto ferial de IFEMA en Madrid al XXI Congreso del PP hay una especialmente llamativa por la carga política que late detrás de la instantánea. La imagen en cuestión la subió a su cuenta de Instagram la consejera de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, junto al vicesecretario de Política Autonómica y Local de la dirección nacional y diputado por Málaga, Elias Bendodo.

«Creemos en un futuro mejor para todos. Somos el Partido Popular», escribió España acompañando la fotografía, donde se le ve muy sonriente junto a Bendodo, demostrando su complicidad y sintonía política. No en vano, esa buena relación, además de por ser malagueños, se sustenta en que ambos llevan años trabajando juntos en la primera línea política en Málaga y compartieron responsabilidades de gobierno durante once años como concejales en el equipo de gobierno del alcalde Francisco de la Torre.

El valor político de la fotografía está precisamente relacionado con el futuro del regidor de la capital. Aunque no hay fecha definida hasta que el propio De la Torre decida si va a repetir o no como candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de mayo de 2027, su sucesión es uno de los asuntos que, tarde o temprano, tendrá que abordar la dirección provincial que lidera Patricia Navarro.

Fuerza en las quinielas

Y es ahí donde en las quinielas aparecen con mucha fuerza los nombres de Carolina España y Elías Bendodo como posibles sucesores -a ellos se une también el de la actual portavoz municipal, Elisa Pérez de Siles-, por lo que los caminos de la política podrían llevar a quienes hoy muestran complicidad a convertirse en adversarios en la carrera por situarse en la mejor posición política para convertirse en el relevo del incombustible De la Torre.

De momento, ni España ni Bendodo se han posicionado pública y abiertamente como sucesores del alcalde de Málaga, aunque cuando se pregunta en el seno del partido, todos los dedos señalan a ambos como los que, dentro del banquillo, tienen más opciones para sustituir a De la Torre.

Un regidor que en una reciente entrevista con este periódico, con motivo del 25º aniversario de su llegada a la Alcaldía, manifestó que no descarta volver a encabezar la lista del PP en los comicios locales de 2027 y que su sucesor tendría que ir en esa lista. «Si yo fuera a estas elecciones, que es un tema que no tengo decidido, yo creo que sí, que sería bueno que quien se pensara que pueda estar después en esa responsabilidad, estuviera en la lista de las elecciones municipales, porque en el caso de que, por razones obvias, me faltaran las fuerzas, tienes que tirar de alguien que está dentro, que es lo que dice la ley», afirmó.