Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gómez, Robles y el general Ensañat, tras el acto. marco romero/MDE

El periodista malagueño Pedro Luis Gómez recibe la Cruz del Mérito Militar

Distinción. ·

En un solemne acto en Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le impone la condecoración en reconocimiento por su «gran» apoyo a las Fuerzas Armadas y por promover la cultura de defensa

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:47

Comenta

Con una «gran emoción» y con un sentido recuerdo a su familia. Así ha recibido este lunes el periodista y escritor malagueño Pedro Luis Gómez ... la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un solemne acto celebrado en Madrid en el Palacio de Buenavista, que alberga el Cuartel General del Ejército de Tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El periodista malagueño Pedro Luis Gómez recibe la Cruz del Mérito Militar

El periodista malagueño Pedro Luis Gómez recibe la Cruz del Mérito Militar