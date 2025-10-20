El periodista malagueño Pedro Luis Gómez recibe la Cruz del Mérito Militar

Con una «gran emoción» y con un sentido recuerdo a su familia. Así ha recibido este lunes el periodista y escritor malagueño Pedro Luis Gómez ... la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un solemne acto celebrado en Madrid en el Palacio de Buenavista, que alberga el Cuartel General del Ejército de Tierra.

Con una trayectoria profesional de más de 40 años como periodista desarrollada en diario SUR, Gómez ha recibido esta alta distinción en reconocimiento al «gran» apoyo a las Fuerzas Armadas en su conjunto y a Ejército de Tierra en particular y por «promover la cultura de defensa» tanto a través de sus artículos en este periódico como desde la dirección de los cursos de verano 'Ejército y Sociedad', organizados por la Universidad de Málaga, según ha informado el Ministerio de Defensa.

La figura del periodista ha sido glosada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat, ante un auditorio conformado por un centenar de asistentes, entre ellos la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; empresarios malagueños como Manuel Villafaina, Miguel Sierra y María Dolores Soler; los integrantes de la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor 'José Ortega Munilla' Francisco Fernández Verni y Álvaro Mendiola; o la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. En el acto también ha recibido la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco el vocal del CGPJ Alejandro Abascal.

Dedicado a su familia

En su intervención, Pedro Luis Gómez ha agradecido esta distinción, que se la ha dedicado a sus hijos y a su hermano Chiqui. «Nunca me podía imaginar que iba a recibir esta cruz y hacerlo en un acto como este», ha afirmado Gómez, quien ha tenido un recuerdo para su abuelo Pedro «que fue quien me inculcó el amor por el Ejército cuando de niño cada año me llevaba a Santo Domingo a ver La Legión acompañando al Cristo de Mena».

Asimismo, Gómez ha manifestado que no hizo la mili ya que fue declarado no apto, pero que ello no fue un obstáculo para sentir una «especial» vinculación con las Fuerzas Armadas y contribuir a «estrechar los lazos» entre el Ejército y las sociedad poniendo en valor la labor que desarrollan las diferentes unidades, entre ellas La Legión, a la que el homenajeado se siente especialmente unido.

Ampliar Gómez y Robles con parte de los asistentes. sur

Por su parte, Margarita Robles ha asegurado sobre los dos condecorados que «en sus trabajos diarios, han demostrado el orgullo de ser españoles, de sus respectivas profesiones y su vinculación con nuestros ejércitos», y ha destacado su «vocación de servicio para trabajar por los demás, al igual que la tienen las Fuerzas Armadas».

La parte musical del acto ha corrido a cargo de un cuarteto que ha interpretado la pieza 'La malagueña' de Isaac Albéniz en honor a Pedro Luis Gómez.