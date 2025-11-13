«He planteado crear un ente que aglutine a los decanatos del cuerpo consular andaluz»

En febrero de 2021, José Luis Ramos fue nombrado cónsul de Rumanía en Málaga y desde este pasado octubre el empresario hostelero y exconcejal en ... el Ayuntamiento de la capital es el decano del cuerpo consular de la provincia, una entidad que aglutina a cónsules –entre honorarios y de carrera– de 55 países, que representan el 25% de las naciones integrantes de la ONU y a 1.500 millones de personas. Un cargo que desempeñará durante dos años y desde el que pretende darle mayor visibilidad a una entidad que atesora más de cuatro siglos de historia en Málaga.

–¿Qué funciones desarrollan los cónsules acreditados en Málaga?

–Son varias. La atención a los ciudadanos de esos países residentes en la provincia y a los turistas de esos países, a quienes les surgen problemas que pueden ir desde la pérdida del pasaporte a la necesidad de asistencia consular a detenidos; la promoción cultural de ese país con exposiciones, actos musicales o de gastronomía así como la turística, ya sea para que los malagueños vayan a ese país o viceversa; la proyección económica promoviendo el intercambio empresarial así como impulsar los contactos con instituciones como la Cámara de Comercio, el Parque Tecnológico o la Universidad; y la atención social a las comunidades de residentes o a los alumnos que vienen de Erasmus.

–Esa es la función que realiza cada uno de los consulados. Usted ahora es el decano de todos ellos, ¿qué objetivos se ha marcado para este mandato?

–Hace unos días hemos celebrado un congreso de cónsules en Sevilla y allí les he planteado a mis compañeros de Sevilla y Cádiz, que junto a Málaga son las tres provincias donde hay decanos del cuerpo consular y que prácticamente reunimos a la mayoría de cónsules representados en Andalucía, la creación de un ente que aglutine a los tres decanatos porque no es lo mismo que individualmente llames a la puerta de una administración para tratar los temas que lo hagas representando a todos los cónsules andaluces.

–Además de promover este ente, en el caso concreto de Málaga, ¿por dónde van sus prioridades?

–En potenciar la visibilidad del cónsul y la importancia que tiene su labor; lograr más acuerdos con la Cámara de Comercio, con el PTA y con los organismos del sector turístico; incidir en la formación de los residentes de los países con cónsules ayudándoles, por un lado, con el idioma porque es la vía para que puedan integrarse socialmente, y, por otro, orientándoles para acceder al mercado laboral. Junto a ello queremos potenciar también todo lo relacionado con el tema cultural.

–¿Hay interés de nuevos países por abrir consulados en Málaga?

–Sí. Ahora mismo, Málaga es muy atractiva. Hay países que están viendo esa potencialidad y para ellos Málaga es una ventana para la promoción de esos países. Ahora mismo tenemos ocho o nueve países que quieren abrir consulados en Málaga y algunos otros que tienen vacante el puesto de cónsul como el caso de Irlanda o Perú.

–¿Cuáles son esos países interesados en abrir un consulado en la provincia?

–Honduras, Nicaragua y países centroamericanos, sobre todo por el tema de del idioma y la afinidad que hay con ellos; también algunos de Centroeuropa.

–El cuerpo consular en Málaga tiene una larga historia, ¿conocen los malagueños lo que es y representa para la provincia?

–No. Se conoce en ámbitos muy concretos, pero no hay una difusión popular. Por eso decía que uno de los objetivos es darle visibilidad y que valoren la importancia que tiene. De ahí también surge la propuesta de crear esa figura única en Andalucía. Sí he de decir que las administraciones cada vez van entendiendo más lo importante que es la figura de un cónsul.

–Uno de los debates sociales y políticos actualmente abiertos es el tema de la integración de los extranjeros residentes en España. ¿Esta situación también os llega a los cónsules?

–Sí, claro. Por eso gran parte de las acciones que realizamos, como por ejemplo las exposiciones o las jornada de la gastronomía de un determinado país, tienen como objetivo buscar la integración mediante el conocimiento mutuo entre la población malagueña y los extranjeros que viven aquí y que vienen a aportar. Buscamos y trabajamos esa integración.

Tensiones internacionales

–¿Las tensiones geopolíticas internacionales tienen su reflejo en esos países que tienen sus cónsules en Málaga?

–De algunos países sí hay esa tensión. Pero ahí está la figura mediadora, conciliadora e integradora del consulado. El cónsul tiene una cierta ascendencia sobre esa comunidad y esas cuestiones se abordan en las reuniones que se celebran con los colectivos de esos países.

–¿Tiene ya formado el equipo que le va a acompañar?

–Sí. Ahora mismo esta nombrado lo que es la directiva, que son el vicedecanato y la secretaría. Y luego se nombrará la comisión delegada, que es un equipo con hasta nueve cónsules que se ocuparán de diferentes áreas. En el caso del vicedecanato he querido apostar por la integración y he nombrado a un cónsul de carrera, que es la representante de Ecuador (Diana Veloz); en Málaga fundamentalmente lo que hay son cónsules honorarios y los de carrera son los menos, por eso he querido integrarlo como vicedecano para evitar que puedan sentirse desplazados. Y en lo que respecta a la secretaría será Fátima Cortés, que es la representante de Uruguay.