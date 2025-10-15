Málaga se consolida como la provincia andaluza con más empresas

La provincia de Málaga cuenta con 59.480 empresas inscritas en la Seguridad Social, de acuerdo con datos actualizados este martes por el Instituto de ... Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Es una cifra que consolida a la costasoleña como la provincia con más sociedades mercantiles de toda Andalucía, por delante de la segunda del ránking, que es Sevilla (56.862). Así que prácticamente una de cada cuatro empresas andaluzas tiene su domicilio social en Málaga.

Si tomamos los datos del IECA referidos a los meses de septiembre de los últimos años, la superioridad malagueña en cifra de empresas viene siendo tal desde el año 2022: en ese momento, las 56.591 sociedades mercantiles inscritas en la Seguridad Social en Málaga contrastaban con las 55.112 de Sevilla; doce meses antes, las malagueñas eran 54.876 frente a las 54.945 sevillanas. Pero si no nos ceñimos a los meses de septiembre sino que ampliamos el espectro a lo que viene sucediendo en el último lustro en su conjunto, desde el año 2020, se observa que en realidad la provincia malagueña y la sevillana se venían disputando mes tras mes ese primer puesto hasta que a partir de diciembre de 2021 Málaga ya superara de forma definitiva a Sevilla. Así que son 45 meses consecutivos, por tanto, con la provincia costasoleña encabezando el ránking provincial de empresas.

Los servicios, protagonistas

La superioridad malagueña obedece, fundamentalmente, al dinamismo del sector servicios. Porque en este caso, las 47.508 sociedades mercantiles malagueñas registradas en septiembre de este año contrastan con las 41.637 de Sevilla. Y ello es sobre todo así por la hostelería (las 9.604 empresas de Málaga son más que las cerca de 7.000 sevillanas); cosa semejante a la que ocurre con el sector inmobiliario (2.377 sociedades en Málaga frente a las 1.425 de Sevilla); en la logística (3.669 frente a 2.358, respectivamente); o en las actividades auxiliares (3.805 frente a 2.644 por el mismo orden).

Málaga también encabeza el ránking en el sector de la construcción, con cerca de 7.000 empresas, frente a las 5.454 de Sevilla.

Sin embargo, en el sector agrario Málaga, con sus 2.442 empresas, se encuentra por detrás de la mayor parte de provincias de Andalucía. Para empezar, de Almería (9.731 sociedades), pero también de Sevilla (5.745 sociedades) o de Jaén (4.817). De hecho, la costasoleña sólo se encuentra por delante de la provincia de Huelva (2.301) en las sociedades adscritas al sector primario.

En lo que se refiere a la industria, la ventaja también es sevillana, con más de 4.000 empresas de acuerdo con los últimos datos, correspondientes al mes de septiembre pasado, frente a las cerca de 2.600 en que se cuentan en Málaga.

Esta preeminencia de la provincia costasoleña en el número de empresas dentro de la comunidad autónoma andaluza hace que no sorprenda que entre las localidades con mayor cifra de sociedades destaquen las malagueñas. Así, entre los cincuenta municipios de Andalucía con más empresas, trece son malagueños, es decir, el 26%, uno de cada cuatro, el doble de lo que le correspondería, dado que son ocho las provincias de la región.

La ciudad de Sevilla supera a la capital malagueña

Se da una circunstancia curiosa y es que si bien la provincia de Málaga cuenta con más empresas que la sevillana, no sucede lo mismo con sus respectivas capitales. Sevilla es la ciudad andaluza con el tejido productivo más numeroso, con 22.743 nombres, frente a los 20.146 de Málaga, que ocupa el segundo puesto del ránking. Ambas capitales cuentan con mayor número de empresas registradas en la Seguridad Social que dos provincias enteras, Jaén (no llega a las 20.000 sociedades) o Huelva (poco por encima de las 14.500).

La ventaja de las algo más de 2.600 empresas que presenta Málaga respecto de Sevilla reside, por tanto, no tanto en la capital, sino en la provincia. Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga, analiza esta circunstancia afirmando que se trata de algo positivo, puesto que implica una diseminación del tejido productivo por toda la provincia. Y, de hecho, él aboga porque vaya a más, porque no sea necesario que una empresa se instale en la capital y el tejido productivo, la riqueza y la población se repartan por todo el territorio, si bien la precondición para que esto sea posible es una mejora de las infraestructuras de transporte.

Trece municipios con más de mil empresas

Pero, más que por toda la provincia, en realidad las empresas están repartidas por todo el litoral, al este y al oeste de la capital malagueña. Así, tras las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, la quinta ciudad de Andalucía con mayor número de empresas es Marbella (8.721). La localidad marbellí tiene más sociedades mercantiles que las ciudades de Jaén, Huelva y Cádiz.

Antes de continuar con Málaga, otra curiosidad: en la provincia de Cádiz hay un municipio en el que se cuentan más empresas que en su capital. Jerez de la Frontera tiene 5.884 sociedades registradas en la Seguridad Social, frente a las 3.279 de la ciudad de Cádiz.

Después, a partir del puesto decimocuarto del ránking que ordena los municipios andaluces por número de empresas, se encuentran Fuengirola, Mijas, Vélez-Málaga y Estepona, con 3.152, 2.814, 2.773 y 2.637 empresas, por ese orden. No vuelven a aparecer localidades malagueñas hasta los puestos 21 y 22 del listado, con Torremolinos y Benalmádena, donde se cuentan en torno a las 2.500 empresas.

En el puesto 32 a nivel autonómico y noveno en la provincia se sitúa por fin una localidad del interior, Antequera (1.337); seguida de Ronda, que con 1.138 empresas es la décima localidad con más empresas de la provincia (y la 39ª de Andalucía). Además, hay otros tres municipios malagueños que cuentan con más de mil empresas: son Nerja, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria.

En síntesis: la provincia de Málaga tiene trece municipios con más de mil empresas; frente a los diez de Cádiz; los ocho de Sevilla; o los cinco de Almería.