El sector servicios, con hostelería e inmobiliario en cabeza, además de la construcción, explican la preeminencia malagueña. Migue Fernández

Málaga se consolida como la provincia andaluza con más empresas

Lleva siendo así de manera ininterrumpida desde el año 2022 y ya trece localidades malagueñas tienen más de mil sociedades mercantiles

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:20

Comenta

La provincia de Málaga cuenta con 59.480 empresas inscritas en la Seguridad Social, de acuerdo con datos actualizados este martes por el Instituto de ... Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Es una cifra que consolida a la costasoleña como la provincia con más sociedades mercantiles de toda Andalucía, por delante de la segunda del ránking, que es Sevilla (56.862). Así que prácticamente una de cada cuatro empresas andaluzas tiene su domicilio social en Málaga.

