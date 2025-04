Málaga está a la cola de Andalucía en médicos de la sanidad pública por habitante

Málaga ocupa el séptimo lugar entre las provincias andaluzas en número de médicos que ejercen en la sanidad pública por cada mil habitantes. En concreto, ... son 2,55 facultativos por millar de residentes censados, según los datos proporcionados hoy el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) que ha analizado y elaborado este periódico. Esta lista la encabeza Granada, con 3,74 médicos por cada mil vecinos de la provincia.

Si se suman los colegiados que ejercen en la sanidad pública en Málaga, 4.451, y los que trabajan a tiempo parcial en esta y en el sector privado (teniendo en cuenta que no es posible conocer qué tanto por ciento de la jornada laboral dedican a cada uno de los ámbitos), es decir, la modalidad mixta, la ratio es de 3,23 facultativos por cada millar de habitantes, ocupando, en esta ocasión, el quinto lugar en la clasificación regional, superada por Granada (4,2), Córdoba (3,9), Sevilla (3,4), Jaén (3,24) y Málaga (3,23).

Pese a todo, Málaga es la segunda provincia andaluza, sólo superada por Sevilla, con mayor número de médicos colegiados en ejercicio: 8.647. De estos, 4.541 trabajan en el ámbito público, 2.901 en la privada y 1.205 simultanean labores en ambos sectores. Así, es también el territorio andaluz con más facultativos en la privada.

En cuanto a número de colegiados, Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número, con 10.502, frente a los 12.459 de Sevilla. La lista que sí lidera la provincia es la de médicos ejercientes por cada mil habitantes, con 4,87, seguida de Córdoba, con 4,79.

El 33,45% de los médicos malagueños tiene más de 55 años, es decir, que se van a jubilar a lo largo de la próxima década. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, ha enfatizado en la idea de su colega en el CACM, Alfonso Carmona, en el sentido de que no son necesarios más facultativos, sino más especialistas, teniendo en cuenta las jubilaciones que van a tener lugar hasta 2035.

En su opinión, hay que adaptar las plazas de especialistas a la demanda real existente, aunque sobre todo se necesitan médicos de familia y pediatras en Atención Primaria. «Hay carencia en los centros de salud», ha explicado. No se necesitan, por tanto, nuevas facultades, porque en los exámenes de acceso a la residencia siempre hay una bolsa de miles de médicos que no aprueban. «De nada vale que haya más facultades si después las plazas MIR no se adaptan, porque hay gente que no aprueba, muchos médicos no cogen plaza», ha reflexionado.

Desde su punto de vista, también habría que hacer un recuento de plazas por especialidades para estudiar aquellas en la que realmente son necesarios más médicos, entre otras ginecología o anestesia. También hay que adaptar las plazas ofertadas al crecimiento de la población de Málaga.

Carmona, por su parte, ha incidido en que faltan especialista desde hace quince años. «¿Para qué queremos más facultades de medicina? Es una demagogia tremenda», ha precisado, para pedir un estudio pormenorizado a la Organización Médica Colegial.

Mercedes Ramblado, secretaria general del CACM, ha incidido en la falta de médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria: «son las plazas más deficitarias. Tenemos que ampliar las plazas MIR de esta especialidad. Hay que darle valor a esta especialidad incentivando de forma económica, con formación y recursos a estos especialistas». Según otro estudio citado por la doctora Ramblado, el déficit de médicos de familia en el país es de 4.500. Casi un 25% de la colegiación en Andalucía se corresponde con estos especialistas.

Ramblado ha señalado que esto se debe a que la especialidad no se reconoce como tal, no se ofrecen contratos estables, a lo que se añade que «una persona sin especialidad va a cobrar exactamente lo mismo que el MIR» en Medicina Familiar. «No podemos ser meros asistentes de atención telefónica. No se puede dejar escapar al talento, hay que darle valor», ha recalcado. La única solución es, por tanto, mejorar las condiciones laborales y retributivas y ha recordado que los contratos se les hacen mes a mes a estos sanitarios. En la provincia, un total de 183 médicos han solicitado el traslado en 2024.

En 2024, datos que analiza el informe, se convocaron en Málaga 272 plazas en el MIR, de las que se adjudicaron 266, quedando, por tanto, libre seis.