Foto de familia tras la presentación de la guía 'Quién es quién en Málaga 2025' en el jardín de San Telmo Business School. Salvador Salas Vídeo: Pedro J. Quero

Málaga celebra la solidez de su tejido empresarial

La presentación de la guía 'Quién es quién' pone de manifiesto también los retos de un sector que quiere crecer más

Cristina Vallejo

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:58

Una «resonancia magnética» a la economía provincial, autonómica, nacional y mundial que huye de las dos clases de análisis más peligrosos, los «agoreros sistémicos» y ... aquellos que «sólo esgrimen un ramillete de indicadores de buenas perspectivas». Eso realizó anoche José Manuel Cansino, profesor de San Telmo Business School, durante la presentación de 'Quién es Quién en Málaga 2025', el mayor directorio empresarial actualizado, clasificado por sectores e integrado por las empresas referentes de la provincia. Así que en ese diagnóstico incluyó los datos positivos, como el dinámico crecimiento del empleo en la provincia. Pero también los «reguleros», como una tasa de paro por encima de la media española y que casi duplica la europea. Y otros «preocupantes», como las tasas de riesgo de pobreza o de abandono educativo temprano que se dan en Andalucía.

