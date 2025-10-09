Málaga celebra la solidez de su tejido empresarial

Una «resonancia magnética» a la economía provincial, autonómica, nacional y mundial que huye de las dos clases de análisis más peligrosos, los «agoreros sistémicos» y ... aquellos que «sólo esgrimen un ramillete de indicadores de buenas perspectivas». Eso realizó anoche José Manuel Cansino, profesor de San Telmo Business School, durante la presentación de 'Quién es Quién en Málaga 2025', el mayor directorio empresarial actualizado, clasificado por sectores e integrado por las empresas referentes de la provincia. Así que en ese diagnóstico incluyó los datos positivos, como el dinámico crecimiento del empleo en la provincia. Pero también los «reguleros», como una tasa de paro por encima de la media española y que casi duplica la europea. Y otros «preocupantes», como las tasas de riesgo de pobreza o de abandono educativo temprano que se dan en Andalucía.

Con esa misma idea de reconocimiento de las bondades y asunción de los problemas conectó Juan Pérez Gálvez, director general de San Telmo Business School, pero más ceñido al ámbito de la empresa malagueña -el auditorio estaba formado sobre todo por empresarios-: destacó que la guía, que este año reúne a 1.381 nombres, un 15% más que un año antes, refleja un tejido empresarial «sólido y robusto»... aunque con deberes, avisó. Sobre todo, el de que las compañías ganen tamaño, vía crecimiento orgánico y vía adquisiciones, porque, reseñó, «no hay operaciones corporativas»: «Si queremos más dimensión, liderazgo, presencia internacional, la ampliación de nuestra geografía, habría que hacer adquisiciones en otros ámbitos», aseveró. Y acto seguido agregó: «Málaga tiene los ingredientes para ser un referente, pero tenemos que trabajar con meticulosidad para ir superando los retos ahora que tenemos vientos de cola. Hay que aprovecharlos sin perder el rigor financiero». Deseó más empresas que facturen más de cien millones de euros; y que las haya también de más de mil millones.

Más de medio millar de invitados

El nutrido público escuchaba atento. Porque sí, anoche SUR y San Telmo Business congregaron a más de medio millar de empresarios. Este diario y la escuela de negocios son las dos instituciones responsables de editar la guía con el patrocinio de CaixaBank y el Ayuntamiento de Málaga, así como con la colaboración de Cervezas Victoria, Málaga CF, Sanysol, Utamed, Turismo Costa del Sol y Volvo Vypsa. Este próximo domingo se distribuirá el ejemplar, de 292 páginas, de manera gratuita junto con este rotativo.

Ampliar Marilú Báez

Al volumen se refirió el director de SUR, Manolo Castillo: «El 'Quién es quién' va creciendo, tiene más páginas, más empresas y es la expresión de que el tejido empresarial malagueño goza de buena salud». Muchas más que en 2012, el año de su primera edición, lo que, reseñó Castillo, «significaba una ejercicio de audacia», porque la Gran Recesión aún daba sus últimos coletazos. Pero era un reflejo de la audacia que el periódico y la escuela de negocios veían en los empresarios, que son capaces de sortear crisis y tempestades. Tras estos catorce años, Castillo lanzó un guiño al futuro: «La suerte que tenemos nuestra generación de estar viviendo la irrupción de la tecnología, la Inteligencia Artificial, que nos van a permitir cambiar el mundo y hacer la vida mejor. Es un momento apasionante que va a transformar nuestras vidas y las empresas y yo creo que para bien».

También, no optimista, sino pegado a los datos, Cansino insistió en su lamento de que continuamente se esté advirtiendo de crisis inmediatas: «Me van a permitir que me aparte de este panorama lúgubre porque, honestamente, como analista económico no lo veo así». El oro sube, síntoma de que hay riesgos; la deuda crece; los bancos centrales no tienen margen de bajar los tipos de interés; y el dólar se deprecia como no se veía en décadas. Pero avisó al auditorio de que también hay escenarios que ofrecen «interesantes oportunidades».

Entre esas oportunidades, Cansino apuntó las que proporciona el dinamismo del turismo mundial, las nuevas relaciones de la Unión Europea con India como consecuencia de la política arancelaria trumpista con un fruto muy importante: un contrato naval de 9.600 millones de dólares al que aspira Navantia y del que se beneficiarían las empresas malagueñas. Precisamente sobre esto Cansino tranquilizó al auditorio: «No está habiendo ningún problema de desabastecimiento que pudiera haber sido provocado por un dislocamiento en las redes de distribución como consecuencia de los aranceles».

Ampliar El profesor Cansino, durante su ponencia. Salvador Salas

Aunque, tras eso, tras ese punto «exótico» del discurso, ironizó, recordó: «El principal mercado es el interior cuando sacamos al turismo de la ecuación. Es al mercado interior al que debemos mirar», dijo. Y detalló: «Hay seis provincias o archipiélagos a las que las empresas malagueñas vendían por valor superior o igual a los 1.000 millones de euros: Canarias, Baleares, Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid». «Tenemos que prestar atención a la economía internacional, pero hemos de centrarnos en el mercado nacional porque aquí están nuestros clientes cada vez que levantamos la persiana».

«Tenemos que prestar atencion a la economía internacional, pero hemos de centrarnos en el mercado nacional porque ahí están nuestros clientes» José Manuel Cansino Profesor de entorno socioeconómico de San Telmo Business School

Repasó para el auditorio algunos de los sectores más importantes: la agricultura, hiperregulada en Europa; el de la distribución y el 'retail', que instó a que use la inteligencia artificial para analizar las opiniones, actitudes y emociones de los clientes y que ya usan la hostelería y la restauración.

Tras ello, su conclusión fue que se crece «a lo ancho, pero poco a lo alto»: se crece por aumento de la población y del turismo, pero si el poder adquisitivo del salario medio creció sólo un 2,76% desde 1994 en España, en Finlandia el aumento es del 34,4% y en Francia, del 28,4%, explicó tirando de datos de la OCDE.

«La suerte que tenemos nuestra generación de estar viviendo la irrupción de la tecnología, la IA, que nos van a permitir cambiar el mundo y hacer la vida mejor. Es un momento apasionante que va a transformar nuestras vidas y las empresas y yo creo que para bien» Manolo Castillo Director de SUR

La realidad que pintó el profesor Cansino, por tanto, traía una de cal y luego una de arena, casi como la de todos los intervinientes, que relataron logros y deberes pendientes. Y él mismo concluyó: «La cosa no está tan malamente, pero si nos preocupan los nubarrones, nos ayudará recordar lo que decía San Agustín». Y apeló a los empresarios con los versos del filósofo: «Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles; seamos nosotros mejores, y los tiempos serán mejores, vosotros sois el tiempo».

«Málaga tiene los ingredientes para ser un referente, pero tenemos que trabajar con meticulosidad para ir superando los retos ahora que tenemos vientos de cola. Hay que aprovecharlos sin perder el rigor financiero» Juan Pérez Gálvez Director general de San Telmo Business School

Ampliar Aurelio Martín Simón recoge el premio junto a sus hijos. Marilú Báez

«Más que un motivo de orgullo es un impulso para mirar al futuro con optimismo y responsabilidad» Aurelio Martín Simón Presidente de Costasol de Hipermercados

Cada año, en el acto de presentación de 'Quién es quién en Málaga' se reconoce a una entidad, a una empresa, por su excelencia y por su contribución al desarrollo de la provincia. En esta edición, el homenaje se dirigió a Costasol de Hipermercados, cuya historia resumió la periodista de SUR Nuria Triguero, que fue la encargada de conducir el acto. A continuación, el presidente de la compañía, Aurelio Martín Simón, agradeció el premio que no se toma como «un punto de llegada» sino como «un estímulo para seguir creciendo y seguir aportando valor a nuestra tierra». «Más que un motivo de orgullo es un impulso para mirar al futuro con optimismo y responsabilidad», agregó. En cuanto a su sector, el comercio minorista -en el que además es socio de Carrefour, con el que se mira de igual a igual- afirmó que se encuentra en transformación: «La digitalización es cada vez más intensa y los clientes son cada vez más exigentes y buscan experiencias además de productos». Pero, agregó: «Una empresa familiar puede competir con compromiso con su tierra: nuestro crecimiento y nuestro compromiso tienen que estar aquí, en esta tierra de oportunidades». Recogió el galardón acompañado por sus hijos, a los que señaló muy emocionado como destinados a asumir el reto de la sucesión de la empresa familiar.

«Hay que crecer más en calidad educativa. Animo al mundo empresarial malagueño a que hagamos un esfuerzo de formación de directivos, empresarios y personal» Francisco de la Torre Alcalde de Málaga

Acto seguido, el encargado de clausurar el acto fue el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ironizó sobre su asistencia a todas las ediciones de presentación de la guía, a las catorce: «Es un acto en el que se aprende mucho y nos permite ir viendo el barómetro de las empresas y de la economía malagueña». El primer edil hizo alusión a la falta de empresas grandes, pero deslizó que en número la provincia es una de las líderes en España. Y conectó con la baja productividad andaluza en relación con la española y con la europea que proporcionó el profesor Cansino, para lo que sugirió una receta: «Tenemos más población joven que otros territorios. Tendríamos que crecer en la calidad educativa. Animo al mundo empresarial malagueño a que hagamos un esfuerzo de formación de directivos, empresarios y personal», zanjó.