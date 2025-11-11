Málaga aporta uno de cada cuatro nuevos habitantes de Andalucía en el último año

Málaga gana 13.204 residentes en los últimos doce meses y ya alcanza los 1.802.417 habitantes, de acuerdo con la Encuesta Continua de ... Población publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Es la provincia andaluza que más población ha sumado entre el 1 de octubre de 2024 y la misma fecha de este año, muy por delante de las dos que le siguen, que son Almería (11.952 habitantes más, hasta los 779.673 vecinos) y Sevilla (crece en 11.481 residentes, hasta los 1.984.893). Y, de hecho, dentro de la región, hay una, Córdoba, que tiene 2.881 vecinos menos que doce meses atrás, para quedarse en los 770.879. Además, la ganancia demográfica de Jaén se cuenta en apenas 692 efectivos, hasta situarse poco por encima de los 618.653. Esto lo que implica es que la provincia de Málaga explica el 26,5% del crecimiento poblacional de la comunidad autónoma. Uno de cada cuatro habitantes que ha ganado la región ha escogido Málaga como lugar de residencia. Esto significa también que la provincia costasoleña gana población por encima de lo que le correspondería, ya que los malagueños son el 20% de los andaluces.

Si tomamos el conjunto de España, Málaga es la octava provincia que más habitantes gana en términos absolutos en los últimos doce meses, aunque en este caso debería estar más arriba en el ránking, puesto que es la sexta más poblada de España. Madrid, con 74.424 habitantes más, hasta los 7,167 millones en total, es el territorio que más población gana, seguido de Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Murcia y Tarragona.

En términos relativos, Málaga pierde más puestos todavía en crecimiento demográfico. Y también se coloca por debajo de la media española. En el conjunto del país, el crecimiento en 474.454 habitantes en los últimos doce meses hasta los 49.442.844 residentes supone un ascenso cercano al 1%. Mientras tanto, los 13.204 habitantes más de Málaga hasta los 1,802 millones implican un aumento del 0,74%. Frente a ello, el aumento demográfico de Alicante y Castellón se encuentra por encima del 2%. Y el de Guadalajara y Zaragoza roza el 2%.

Mientras tanto, en el otro extremo, Córdoba ha perdido el 0,37% de sus vecinos en el último año, mientras que Jaén apenas ha ganado un 0,1%.

13.216 habitantes nacidos en el extranjero gana la provincia de Málaga en los últimos doce meses, lo que compensa la pérdida de doce vecinos nacidos en España que ha tenido la provincia.

Por otro lado, todos los habitantes que gana la provincia de Málaga en el último año son nacidos en el extranjero. De estos últimos, han escogido la Costa del Sol para residir un total de 13.216 habitantes, lo que compensa la pérdida de doce vecinos nacidos en España.

Málaga presenta más resistencia que el conjunto de Andalucía en mantener sus vecinos autóctonos, porque la región ha perdido casi 10.000 habitantes nacidos en España, lo que ha compensado sumando a cerca de 60.000 extranjeros, cantidad a la que la Costa del Sol aporta algo más de un 22%.

Bajada trimestral... ¿antes de que el INE revise los datos?

La fotografía del tercer trimestre del año es un poco diferente. Para el conjunto de España el INE da un crecimiento de 105.488 habitantes entre abril y octubre, hasta el récord ya citado por encima de los 49,4 millones. Pero en este panorama de expansión demográfica generalizada, hay tres provincias que descuelgan: Córdoba, que pierde 1.034 vecinos en el trimestre; Málaga, que tiene 782 vecinos menos en octubre que en abril aunque en el cómputo de los últimos doce meses gana población; y Sevilla, que baja en 77 efectivos en los tres últimos meses.

El Instituto Nacional de Estadística ya dio una rebaja de población para la provincia de Málaga en el primer trimestre del año de 639 personas, que el trimestre siguiente revisó y convirtió en un sustancioso incremento de más de 4.000 habitantes, cifra que hoy ha vuelto a corregir al alza, hasta situar en los 4.663 vecinos el volumen de aumento demográfico registrado entre el 1 de enero y el 1 de abril. El trimestre siguiente el crecimiento de acuerdo con la cifra revisada al alza hoy mismo fue de 5.878 vecinos.