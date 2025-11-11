Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga aporta uno de cada cuatro nuevos habitantes de Andalucía en el último año

El INE refleja que la provincia costasoleña es una de las tres de toda España que pierde población en el tercer trimestre, pero el organismo es tendente a realizar revisiones al alza de los datos con posterioridad en el caso malagueño

Cristina Vallejo

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

Málaga gana 13.204 residentes en los últimos doce meses y ya alcanza los 1.802.417 habitantes, de acuerdo con la Encuesta Continua de ... Población publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Es la provincia andaluza que más población ha sumado entre el 1 de octubre de 2024 y la misma fecha de este año, muy por delante de las dos que le siguen, que son Almería (11.952 habitantes más, hasta los 779.673 vecinos) y Sevilla (crece en 11.481 residentes, hasta los 1.984.893). Y, de hecho, dentro de la región, hay una, Córdoba, que tiene 2.881 vecinos menos que doce meses atrás, para quedarse en los 770.879. Además, la ganancia demográfica de Jaén se cuenta en apenas 692 efectivos, hasta situarse poco por encima de los 618.653. Esto lo que implica es que la provincia de Málaga explica el 26,5% del crecimiento poblacional de la comunidad autónoma. Uno de cada cuatro habitantes que ha ganado la región ha escogido Málaga como lugar de residencia. Esto significa también que la provincia costasoleña gana población por encima de lo que le correspondería, ya que los malagueños son el 20% de los andaluces.

