De la Torre: «La policía no estaba profesionalmente preparada para gestionar una situación difícil» como la creada el 4-D

La jornada festiva y reivindicativa con la que el 4 de diciembre de 1977 Andalucía exigió de forma multitudinaria en las calles una autonomía en ... igualdad respecto a las regiones históricas se vistió de luto en Málaga con el fallecimiento de Manuel José García Caparrós a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada. Cuando se cumplen 48 años de aquel episodio, la ciudad ha recordado este jueves la figura del joven ante la placa colocada donde cayó mortalmente herido con las ofrendas florales realizadas por los partidos de izquierda PSOE, IU, Podemos y Adelante Andalucía y la institucional del Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Francisco de la Torre, y varios ediles del PP, y la reivindicación de sus hermanas, Puri, Paqui y Loli, de que sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado.

En este sentido se le ha preguntado a De la Torre, que en 1977 era diputado por la UCD y participó en la manifestación, si le parece bien que García Caparrós sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado, a lo que ha contestado que no tiene datos para pronunciarse y ha agregado que «es evidente que fue víctima de aquel momento; es duro calificar a la Policía Armada de terrorista».

«Me parece duro y excesivo a la policía de entonces calificarla de terrorista, lo que es evidente es que no estaba profesionalmente preparada para gestionar una situación difícil como la que se creó aquella mañana», ha afirmado, al tiempo que ha añadido que el uso del arma por parte de la policía fue «una imprudencia brutal».

A este respecto, el regidor ha lamentado que la decisión del entonces presidente de la Diputación, Francisco Cabeza, de no permitir colocar la bandera de Andalucía en la fachada de la sede de la institución en la plaza de la Marina desencadenara en que una manifestación que «era pacífica generará en violencia» tras la intervención policial que se produjo cuando el joven José Manuel Trinidad Berlanga escaló por el edificio para colocar la blanquiverde; unas cargas de los 'grises' que acabaron trágicamente con la muerte de García Caparrós.

A su juicio fue «un error» del entonces gobernador civil, Enrique Riverola Pelayo, que había demostrado su «vocación de apertura» y «no supo gestionar aquel momento difícil». «Tenía que haber dado un golpe en la mesa y decirle al presidente de la Diputación que se pusiera la bandera y así no crearle problemas a él ni a la ciudad», ha recordado.

Ampliar Puri, Paqui y Loli, con una bandera andaluza, esta mañana ante la placa que recuerda a su hermano en el lugar donde murió. Salvador Salas

Francisco de la Torre ha dicho que la muerte de Manuel José García Caparrós «fue un impacto enorme y un auténtico drama para la familia y la ciudad. Yo lo recuerdo como un trauma» y ha admitido que pese a transcurrir casi medio siglo de aquel episodio «para mí es como si hubiera sido hace unos días».

Muy presentes tienen también ese día las tres hermanas del joven fallecido, quienes hace unas semanas recibieron la documentación de la investigación que se hizo en el Congreso donde se relatan los hechos y confían ahora, cuando estudien los papeles y los pongan en manos de un abogado para que les asesore, conocer toda la verdad y los responsables.

«La lucha sigue»

Puri, Paqui y Loli han incidido en que «la lucha sigue» y quieren que su hermano sea reconocido como «víctima del terrorismo de Estado». «Porque por el simple hecho de llevar una bandera, le dispararon por la espalda. Y creo que es de justicia que lo hagan víctima del terrorismo», ha dicho Puri.

En este sentido y tras haberle escrito una carta al presidente de Gobierno con la solicitud de este reconocimiento y tras las instrucciones que Pedro Sánchez les dio en la misiva de contestación han trasladado al Ministerio del Interior la petición de que Manuel José García Caparrós sea declarado víctima del terrorismo de Estado.

Una reclamación en la que cuentan con el apoyo de IU, cuyo coordinador nacional y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha defendido que el joven malagueño fue una « víctima del terror, una víctima de violencia, en este caso policial, contra una persona inocente que vino a manifestarse como vinieron millones de andaluces y andaluzas por todas las ciudades de nuestra tierra».

Asimismo, Maíllo ha destacado «la perseverancia» de las hermanas para conseguir la verdad y para que «las tumbas de la opacidad y del oscurantismo se levanten».

Por su parte, el parlamentario andaluz y candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, ha aprovechado este aniversario para reivindicar «un nuevo 4 de diciembre» para reformar el Estatuto de Autonomía y blindar los servicios públicos.

«Hay que dar un paso más y reformar el Estatuto de Autonomía para blindar la sanidad, la educación, las pensiones contributivas y el futuro de nuestros jóvenes. Ésta es la segunda parte del autogobierno que Andalucía necesita«, ha remarcado.

Ampliar Un momento del acto celebrado esta mañana. Salvador Salas

En esta misma línea, el líder de Adelante en Málaga, Luis Rodrigo, ha defendido que la de Andalucía es «la bandera del derecho a la vivienda, la educación, la sanidad y el trabajo digno».