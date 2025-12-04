Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De la Torre, junto a las hermanas del joven malagueño asesinado, esta mañana. Salvador Salas

De la Torre: «La policía no estaba profesionalmente preparada para gestionar una situación difícil» como la creada el 4-D

Aniversario. ·

Málaga recuerda a Manuel José García Caparrós cuando se cumplen 48 años de su asesinato con flores y la reivindicación de sus hermanas de que sea reconocida como víctima del terrorismo de Estado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

La jornada festiva y reivindicativa con la que el 4 de diciembre de 1977 Andalucía exigió de forma multitudinaria en las calles una autonomía en ... igualdad respecto a las regiones históricas se vistió de luto en Málaga con el fallecimiento de Manuel José García Caparrós a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada. Cuando se cumplen 48 años de aquel episodio, la ciudad ha recordado este jueves la figura del joven ante la placa colocada donde cayó mortalmente herido con las ofrendas florales realizadas por los partidos de izquierda PSOE, IU, Podemos y Adelante Andalucía y la institucional del Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Francisco de la Torre, y varios ediles del PP, y la reivindicación de sus hermanas, Puri, Paqui y Loli, de que sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado.

