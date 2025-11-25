Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cita será en el Palacio de Ferias. SUR

Málaga acogerá la primera edición FeriaBus, el mayor evento del sector en el sur de Europa

Aunará una finalidad expositiva y de debate y análisis del sector, con muchos retos que resolver como los elevados costes, la falta de conductores, lo incierto del mapa concesional o las rutas escolares

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:13

Pretende ser un encuentro del sector del transporte de viajeros por carretera a nivel andaluz y nacional. La cita, en el Palacio de Ferias y ... Congresos de Málaga, será a final de febrero. La Asociación de empresas de transportes de Málaga, Apetam y la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, Fedintra, han creado Feria Bus, la feria del sector del autobús del sur de Europa.

