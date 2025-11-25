Málaga acogerá la primera edición FeriaBus, el mayor evento del sector en el sur de Europa

Pretende ser un encuentro del sector del transporte de viajeros por carretera a nivel andaluz y nacional. La cita, en el Palacio de Ferias y ... Congresos de Málaga, será a final de febrero. La Asociación de empresas de transportes de Málaga, Apetam y la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, Fedintra, han creado Feria Bus, la feria del sector del autobús del sur de Europa.

La nueva feria se celebrará en Málaga los días 26 y 27 de febrero de 2026 e integra las tradicionales Jornadas del Transporte de Viajeros de Málaga y Jornadas Andaluzas, que cumplen su XXI Edición. «Desde la asociación de empresas de transporte de Málaga y la Federación Andaluza hemos decidido dar un paso más en la profesionalización de este encuentro del sector y darle un nuevo impulso. Con el nombre de FeriaBus, queremos que todas las empresas, fabricantes y profesionales del mundo del autobús, se den cita en Málaga y convertir este encuentro en la mayor feria del autobús del Sur de Europa», señala el presidente de Apetam y de Fedintra, Antonio Vázquez Olmedo.

500 empresas

Este encuentro tiene como objetivo aumentar la formación de los profesionales, y de conocer las últimas novedades del sector del transporte de viajeros por carretera. Las dos jornadas también servirán para compartir experiencias sobre lo acontecido en los últimos ejercicios: cómo ha afectado a las más de 500 empresas de Andalucía y qué líneas hay que seguir en los ámbitos públicos y privados para impulsar más el transporte colectivo, el turismo o las relaciones con la Administración.

También tendrán peso el análisis de los problemas a los se enfrentan los profesionales del sector, con muchos frentes abiertos para mantener la viabilidad de las empresas, la calidad en los servicios y la innovación en una movilidad sostenible, inteligente y accesible.

Coyuntura compleja

La situación del sector del transporte de viajeros por carretera de Andalucía crece, al menos en cuanto al transporte turístico y discrecional. Sin embargo, el sector admite que hay cuestiones que solventar en materia de transporte escolar, con líneas desiertas en algunas provincias, precios muy ajustados para contratos que en la mayoría de los casos se prorrogan 4 años y con el transporte regular. A esta situación hay que sumar los elevados costes de mantenimiento de las flotas, la falta de personal, sobre todo conductores y los precios que se han incrementado en todos los ámbitos.

«Esperamos que la celebración de esta Feria del Autobús 2026 congregue al mayor número de empresas del sector, conocer las últimas novedades técnicas y también para que los profesionales intercambien experiencias. Somos un sector pujante, que apuesta por la calidad con una gran fortaleza de su tejido empresarial que siempre se ha rehecho en escenarios complejos, y que quiere avanzar y mejorar, además este año coincide con los 50 años de APETAM», apunta Vázquez Olmedo.