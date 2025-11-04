Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planas durante la inauguración de este foro internacional en el hotel NH de la capital. salvador salas

Luis Planas defenderá ante la UE que haya más días de pesca en el Mediterráneo

La propuesta, que beneficiará a la flota andaluza y malagueña, la ha expuesto durante la inauguración en Málaga de la reunión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y el Mar Negro, organismo de la ONU al que se ha incorporado Ucrania

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La Comisión Europea celebrará los próximos 11 y 12 de diciembre una reunión donde se fijarán las cuotas de pesca para el próximo año y ... donde España defenderá que haya más días para que la flota española pueda faenar en las aguas del Mediterráneo. Así lo ha destacado este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en declaraciones a la prensa antes de inaugurar en Málaga la 48ª sesión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y el Mar Negro -una organización de la FAO de las Naciones Unidas- y que se prolongará hasta el próximo día 9.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Planas defenderá ante la UE que haya más días de pesca en el Mediterráneo

Luis Planas defenderá ante la UE que haya más días de pesca en el Mediterráneo