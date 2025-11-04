Luis Planas defenderá ante la UE que haya más días de pesca en el Mediterráneo

La Comisión Europea celebrará los próximos 11 y 12 de diciembre una reunión donde se fijarán las cuotas de pesca para el próximo año y ... donde España defenderá que haya más días para que la flota española pueda faenar en las aguas del Mediterráneo. Así lo ha destacado este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en declaraciones a la prensa antes de inaugurar en Málaga la 48ª sesión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y el Mar Negro -una organización de la FAO de las Naciones Unidas- y que se prolongará hasta el próximo día 9.

Planas ha subrayado que tiene «las ideas muy claras» sobre la propuesta que defenderá España y que de la negociación y del resultado del Consejo que reunirá a los ministros de Pesca «sólo pueden salir más días para nuestros pescadores y armadores». Una medida que beneficiaría a la flota andaluza, entre ella la malagueña.

El ministro ha sostenido que existen motivos «objetivos» para ese aumento de días de pesca aludiendo a un informe europeo que revela la recuperación de existencias y a la espera de otro del comité científico asesor de recursos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo que se presentará este viernes en Málaga.

«Si hay una recuperación de los stocks, tenemos que conservarlos; pero también tenemos que conservar a nuestros pescadores y a nuestros armadores, y para eso hacen falta más días de pesca», ha incidido, al tiempo que ha añadido que hasta la reunión se va a negociar con la UE de la mano del sector y de las autonomías implicadas (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares).

Planas: «Si hay una recuperación de los stocks, tenemos que conservarlos; pero también tenemos que conservar a nuestros pescadores y a nuestros armadores, y para eso hacen falta más días de pesca»

En esta línea y durante su intervención ante los representantes de los miembros de la Comisión de Pesca del Mediterráneo (aglutina a casi una treintena de países de ambas orillas de este mar), Luis Planas ha apelado a la cooperación de los estados para asegurar el futuro de la pesca y de las comunidades costeras donde rentabilidad y sostenibilidad deben ir de la mano abordando de forma conjunta la protección ambiental, el desarrollo económico y la cohesión social de las comunidades costeras.

En este sentido, Planas ha puesto en valor el papel fundamental que para España y el sector pesquero tiene la Comisión de Pesca para el Mediterráneo ya que su misión principal es la conservación y uso sostenible de los recursos marinos vivos, además de impulsar el desarrollo de la acuicultura y la gobernanza pesquera en el ámbito de Naciones Unidas.

Ampliar Un momento de la reunión de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. salvador salas

Este órgano discute sobre ordenación pesquera y gestión plurianual de recursos, con once decisiones, y las vedas temporales o permanentes y zonas restringidas a la actividad pesquera y adopta recomendaciones ejecutivas, que deben cumplir los estados y resoluciones indicativas o voluntarias.

Por ello, el ministro español ha incidido en que la reunión de Málaga es importante para diseñar lo que se hará en los próximos años y «el espíritu de solidaridad y cooperación que preside esta comisión», el único foro donde se ven los ministros y representantes de estados asociados del norte y sur mediterráneo.

Presencia del buque 'Intermares'

Luis Planas ha subrayado el carácter fundamental de la pesca para el Mediterráneo desde los puntos de vista económico, de consumo alimentario, de identidad, tradición y cultura. «Por eso insistimos en preservarla, porque es un elemento de referencia», ha apostillado.

En el encuentro en Málaga de la Comisión de Pesca del Mediterráneo se ha decidido aceptar la entrada en el mismo de Ucrania y con motivo de este encuentro en el puerto de la capital estará atracado hasta el día 7 de noviembre el buque escuela y de cooperación pesquera 'Intermares', propiedad del Ministerio de Agricultura y operado por la Armada Española y que es un referente internacional en la capacitación y formación de buenas prácticas pesqueras.