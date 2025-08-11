Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La sala del local de Aspaym en Teatinos en la que los usuarios trabajan con máquinas y fisioterapeutas. Ñito Salas
Acción solidaria

Un lugar para buscar la felicidad cuando se tiene una lesión medular

Aspaym presta apoyo físico o laboral pero, sobre todo, acompaña en la aceptación y la normalización de la discapacidad y trabaja por la concienciación social en la diversidad

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:27

Entramos en el local que Aspaym tiene en Málaga, en el distrito de Teatinos, y la conversación distendida que se escucha en esos momentos es ... sobre características de sillas de ruedas, problemas que a veces dan cuando se circula por la ciudad y trucos para arreglarlas. Se trata de un diálogo que se convierte en un buen espejo de lo que es Aspaym –además de otras muchas cosas–: un grupo de apoyo mutuo que ayuda a normalizar y a quitar hierro a cosas que son normales, y la discapacidad o la diversidad funcional forman parte de la vida. Y es que ése es el origen de esa organización: nació en 2009 fruto de la unión de personas con lesión medular, tanto como resultado de un accidente de tráfico o de una mala zambullida en el agua como fruto de una intervención quirúrgica para atajar la evolución de un cáncer que haya podido atacar la médula. Ahora mismo, comenta Isabel Vega Palomo, directora de la institución en Málaga, son más comunes las segundas que las primeras, quizás porque ha cundido la pedagogía sobre la seguridad vial y las consecuencias de los accidentes de circulación se ven paliadas por cascos, cinturones de seguridad o el sistema de airbag. Pero, como aclara, en esas dependencias también se trata a personas con otro tipo de padecimientos con afectación en la médula, como espina bífida, esclerosis múltiple o que puedan tener secuelas de la polio.

