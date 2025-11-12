La Junta vacunará sin cita previa todos los miércoles a la población diana frente a la gripe: estos son los puntos habilitados en Málaga

La Junta ha habilitado en Andalucía un total de 580 puntos de vacunación a los que la población diana puede acudir todos los miércoles sin ... cita previa para vacunarse de la gripe y del Covid hasta que termine la campaña.

Los grupos diana son los mayores de 60 años, los menores de 5 años, embarazadas y personas con patologías crónicas. Además de estos, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de los citados grupos.

En la provincia de Málaga, son 117 los puntos abiertos. Los horarios y direcciones se pueden consultar en este enlace.