La Junta confía en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga antes de que termine el año

El consejero del ramo ha asegurado que este proyecto, así como la renovación de otras sedes judiciales serán una realidad antes de 2030

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:08

«La situación de la sede judicial era francamente mala», ha criticado este jueves el consejero del ramo, José Antonio Nieto, que ha puesto el ... foco en corregir la situación en el menor tiempo posible. Con esta premisa, ha confiado en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga tras su ampliación, antes de que termine el año, para poder licitar el proyecto básico y de ejecución a principios de 2026.

