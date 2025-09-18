La Junta confía en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga antes de que termine el año

«La situación de la sede judicial era francamente mala», ha criticado este jueves el consejero del ramo, José Antonio Nieto, que ha puesto el ... foco en corregir la situación en el menor tiempo posible. Con esta premisa, ha confiado en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga tras su ampliación, antes de que termine el año, para poder licitar el proyecto básico y de ejecución a principios de 2026.

Aunque ha evaluado como «necesario» este proyecto, ha considerado «más importante» que los juzgados de Torremolinos, Torrox, Fuengirola y Estepona sean «dignos». Tampoco ha dejado atrás la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Marbella, en cuya imagen, ha asegurado, también trabajan para que sea una realidad próximamente.

«Con total seguridad todos estos proyectos estarán concluidos o empezados antes de que acabe la vigencia del Plan de Infraestructuras Judiciales, que es 2030. Y en ese reto, en el que estamos enfrascados, y al que queremos dedicarle nuestros recursos y nuestros esfuerzos», ha concluido.