La Junta confía en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga antes de que termine el año
El consejero del ramo ha asegurado que este proyecto, así como la renovación de otras sedes judiciales serán una realidad antes de 2030
Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:08
«La situación de la sede judicial era francamente mala», ha criticado este jueves el consejero del ramo, José Antonio Nieto, que ha puesto el ... foco en corregir la situación en el menor tiempo posible. Con esta premisa, ha confiado en presentar la imagen de lo que será la Ciudad de la Justicia de Málaga tras su ampliación, antes de que termine el año, para poder licitar el proyecto básico y de ejecución a principios de 2026.
Aunque ha evaluado como «necesario» este proyecto, ha considerado «más importante» que los juzgados de Torremolinos, Torrox, Fuengirola y Estepona sean «dignos». Tampoco ha dejado atrás la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Marbella, en cuya imagen, ha asegurado, también trabajan para que sea una realidad próximamente.
«Con total seguridad todos estos proyectos estarán concluidos o empezados antes de que acabe la vigencia del Plan de Infraestructuras Judiciales, que es 2030. Y en ese reto, en el que estamos enfrascados, y al que queremos dedicarle nuestros recursos y nuestros esfuerzos», ha concluido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.