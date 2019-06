Jóvenes que actúan por que su futuro no se extinga Miembros de 'Friday for future Málaga' en una de sus 'meriendas por el clima' en La Invisible. / B. G. Friday for future Málaga es un movimiento ecologista juvenil heredado de la célebre adolescente sueca Greta Thunberg BORJA GUTIÉRREZ Sábado, 8 junio 2019, 00:32

«Hace un tiempo vi un documental sobre la Gran Barrera de Coral australiana. Me encantaría poder ir pero ahora mismo no puedo. Mi padre me dijo que ya iré cuando tenga su edad, pero le respondí que para ese tiempo quizás ya no exista». Es la clara y anécdotica reflexión de Miguel Fernández, un malagueño de 27 años que forma parte del movimiento ecologista 'Friday for future' en Málaga.

Este amante del mundo marino es uno de los trecientos que ya se han unido a una «organización juvenil y apartidista» que echó a andar en el pasado mes de marzo con la idea de trasladar a los malagueños una nueva corriente que busca un reto ya muy antiguo: la concienciaión sobre el cambio climático; y actuar para frenar sus efectos degenerativos.

Frases para concienciar

Intoxicación: «Hemos oído tantas ideas catastrofistas que ya es ruido de fondo»

Aunque la revulsiva está a miles de kilómetros del mar de Alborán. La adolescente sueca de 16 años Greta Thunberg consiguió azuzar la mente de los jóvenes; abrió los ojos a quien pensaba que los augurios catastrofistas nunca llegarán, o por lo menos no los sufrirá. «Ya hay muchos al que les ha dado ese 'clic' en la cabeza», piensa Camila Lucía Rosin, estudiante de segundo curso de Biología. A sus 20 años aporta talento para la reivindicación: «Me gustaría dibujar una línea azul en el suelo de Málaga y cuando la gente se pregunte qué significa, explicarles que será el nivel del mar en 20 años».

El proyecto 'Friday for future' ya es global, y apoyados por las redes sociales han vertabrado un esquema gigante que les permite ir de lo internacional a lo local. En los dias de la reivindicación global del medio ambiente, cerraron la semana con una quedada para comentar el impacto en el mar que baña el litoral malagueño: «El aumento masivo de medusas es clarificador», dice Fernández.

Algunos miembros Miguel Fernández 27 años, graduado en Filología Clásica Camila Lucía Rosin 20 años, estudiante de segundo curso de Biología Almudena Peláez 23 años, gradudad en Biología Laura Santiago 22 años, estudiante de tercer curso de Relaciones Laborales

Otras iniciativas más personales son las que impulsan Almudena Peláez y Laura Santiago. La primera hizo una ruta personalizada a su madre y abuela por las tiendas ecológicas de la ciudad y entre otros productos utiliza algodones desmaquillantes reutilizables y pajitas de bambú. La segunda hace su compra en tiendas a granel con su bolsa de tela y se ha despedido de las botellas de plástico. Opina que «la concienciación actual es ligera; los hay que con reciclar ya no pueden hacer más, pero se trata también de reducir» para recuperar el tiempo perdido.