José Luis Ramos, nuevo decano del Cuerpo Consular en Málaga
El empresario y exconcejal en la capital sustituye a Alberto Benito y se marca el reto de impulsar a esta institución
Viernes, 24 de octubre 2025, 16:49
José Luis Ramos, empresario hostelero y exconcejal del PP en la capital, es el nuevo decano del Cuerpo Consular en Málaga, una institución que aglutina ... a representantes, bien sea con carácter honorario o diplomático, de 55 países.
Elegido por sus compañeros, Ramos, cónsul honorario de Rumanía en la provincia desde 2021, sustituye en el cargo a Alberto Benito, cónsul de Armenia, quien ha sido decano del Cuerpo Consular de Málaga desde su elección en noviembre de 2023.
Desde Sevilla, donde ha participado en un encuentro de los decanos de cuerpos consulares de Andalucía, José Luis Ramos ha mostrado en declaraciones a SUR su satisfacción por una designación que asume como «un honor» y una «gran responsabilidad» y se marca como uno de los objetivos seguir impulsando al cuerpo consular malagueño, que cuenta con una dilatada e histórica presencia en Málaga.
