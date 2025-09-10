Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Representantes de asociaciones e instituciones en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. SUR

Instituciones y asociaciones se unen para dar a conocer los recursos de prevención de conductas suicidas en Málaga

Han participado en la jornada de concienciación El Teléfono de la Esperanza, Alhelí, AFENES, el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial

SUR

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:57

Representantes tanto de las distintas administraciones que forman parte de la mesa interinstitucional dedicada en Málaga a la detección y prevención de las conductas se ... han unido a las entidades sociales que conforman la Agrupación de Desarrollo de Prevención de Suicidios para dar a conocer los distintos recursos existentes a la hora de detectar y prevenir este tipo de conductas en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Para ello, se ha instalado una mesa informativa en la Plaza de la Constitución de Málaga capital para concienciar a la ciudadanía sobre la existencia y la realidad de este tipo de conductas, además de ofrecer información acerca de los distintos recursos destinados tanto a la detección como a la prevención de las conductas suicidas, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

