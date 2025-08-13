El Infoca dispone en Málaga del mayor presupuesto de su historia para la temporada de riesgo extremo de incendios

Los incendios forestales están en el centro de la agenda política y mediática en estos días. Se multiplican los problemas en lugares como Tarifa, Castilla- ... León o Madrid. Y surge la pregunta, ¿qué medios destina cada gobierno regional a combatir el fuego y prevenirlo? En Málaga, aunque no se puede enfocar la cuestión de modo provincial porque los medios están a disposición de toda Andalucía según necesidades y niveles de emergencia, hay avances importantes: se ha renovado la flota de vehículos de traslado al completo; se tiene al personal activo todo el año; se ultiman los trabajos de un nuevo centro de defensa forestal en Sierra de las Nieves, y se alcanza el mayor presupuesto histórico, con un alza superior al 5%.

Son datos que ha hecho públicos este miércoles la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que también ha asegurado que un buen número (un 75%) de las autobombas también han sido renovadas con un desembolso de 25,4 millones. Además, el Plan Infoca, ahora integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior, ha adquirido 282 nuevos vehículos en cuatro años con un presupuesto de 20 millones.

«El esfuerzo de este Gobierno es claro, teniendo que cuenta que, en 2018, en la etapa de la anterior Junta socialista, había vehículos que no habían pasado ni la ITV», ha recordado Navarro, quien afirma que el Plan Infoca cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia y con casi 5.000 profesionales dotados con los mejores medios y tecnología a su disposición.

Recursos

El Plan Infoca se activa de cara al inicio del periodo de alto riesgo de incendios forestales que comenzó el pasado 1 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre y para ello cuenta con una red de instalaciones repartidas por toda la geografía andaluza, con medios aéreos y terrestres, como la BRICA de Cártama (Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía) en Málaga, o los centros de defensa forestal en Ronda y Colmenar.

A estos se sumará en breve el Cedefo Costa del Sol, ubicado entre Istán y Marbella, cuyos trabajos están al 75%, supone una inversión de 4,6 millones de euros cofinanciada con fondos Feader y ofrecerá mayor protección al Parque Nacional Sierra de las Nieves y a las poblaciones costeras.

Este año el Plan Infoca cuenta con el mayor presupuesto de su historia, hasta alcanzar los 257 millones de euros, de los que 111 millones se destinan a la extinción y 146 millones a prevención.

La delegada de la Junta ha apuntado que en 2018 el presupuesto era de 218, con lo que el aumento en dos mandatos es del 34%.