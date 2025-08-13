Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Navarro conversa con Alejandro Molina (subdirector del Infoca en Málaga). SUR

El Infoca dispone en Málaga del mayor presupuesto de su historia para la temporada de riesgo extremo de incendios

El dispositivo completa la renovación de su flota de vehículos mientras se ultiman las obras de un nuevo centro de protección para la Sierra de las Nieves y las zonas forestales de la parte alta de la Costa del Sol

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:38

Los incendios forestales están en el centro de la agenda política y mediática en estos días. Se multiplican los problemas en lugares como Tarifa, Castilla- ... León o Madrid. Y surge la pregunta, ¿qué medios destina cada gobierno regional a combatir el fuego y prevenirlo? En Málaga, aunque no se puede enfocar la cuestión de modo provincial porque los medios están a disposición de toda Andalucía según necesidades y niveles de emergencia, hay avances importantes: se ha renovado la flota de vehículos de traslado al completo; se tiene al personal activo todo el año; se ultiman los trabajos de un nuevo centro de defensa forestal en Sierra de las Nieves, y se alcanza el mayor presupuesto histórico, con un alza superior al 5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  6. 6 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  7. 7 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  8. 8 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Infoca dispone en Málaga del mayor presupuesto de su historia para la temporada de riesgo extremo de incendios

El Infoca dispone en Málaga del mayor presupuesto de su historia para la temporada de riesgo extremo de incendios