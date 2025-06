Huelga del personal de enfermería del Hospital Regional de Málaga para exigir 450 contrataciones más

José Antonio Sau Miércoles, 18 de junio 2025, 13:02 Comenta Compartir

El personal de enfermería de los centros que componen el Hospital Regional Universitario de Málaga (Materno Infantil, Civil y el antiguo Carlos Haya) estaba llamado a la huelga general desde las 8.00 horas de este miércoles hasta la misma hora de mañana, 19 de junio. Según SATSE, el sindicato convocante, el seguimiento ha rozado el 100%, sin contar los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía: los mismos que un festivo, una decisión que encierra la paradoja, según la organización que hizo el llamamiento a la huelga, de que hoy haya más enfermeros que de normal en algunas unidades. De cualquier forma, ha explicado el responsable de SATSE en este hospital, Juan Ignacio Anguita, el principal motivo de las movilizaciones y paros es exigir la contratación de 450 nuevas enfermeras, lo que supondrían 100 más que en la crisis pandémica, tras la que se perdieron, siempre según Anguita, 350 profesionales de esta especialidad.

«Necesitaríamos unas 450 enfermeras para todo el complejo del Regional. Con eso estaríamos hablando de garantizar entonces la seguridad del paciente y la asistencia», ha recalcado frente a las escalinatas del pabellón A del antiguo Carlos Haya, en la que se concentraban más de 300 enfermeras portando pancartas y banderolas y coreando lemas como 'En este hospital falta personal', 'Más contratos, menos malos ratos', 'Basta ya de maltrato laboral', 'Más batas y menos corbatas', 'Escucha gerente quien lo paga es el paciente', 'Moreno Bonilla, aumenta la plantilla' o '¿Dónde están los contratos?'.

El dirigente sindical recuerda que en los últimos años se han perdido 350 enfermeras, ha denunciado que no se sustituye a las que están de permiso y que sólo se cubre la mitad de las sustituciones de larga duración. «Están conviviendo grandes técnicas e intervenciones con una penuria infumable e inaguantable en las cosas más básicas del mundo, que es lo mínimo del día a día: vigilar, atender, curar y medicar. Eso falla diariamente en este hospital», ha indicado, para recordar luego que ello ha provocado el aumento de bajas, «cabrero, desesperación, están literalmente devorando nuestra vocación».

A la huelga se han unido al completo (salvo servicios mínimos), «las unidades que ya estaban con más deficiencias y más desesperadas, pero ya hay muchas unidades del Materno y del Civil que se van a sumar a la huelga», ha declarado, advirtiendo de que habrá nuevos paros generales.

«No olvidemos que, a diferencia de otras, no estamos pidiendo ser más que nadie, ni tener un estatuto propio ni cobrar más dinero o trabajar menos horas: lo que estamos pidiendo es que no nos falten enfermeros para poder cuidar a nuestros pacientes», ha dicho Anguita, quien ha insistido en que se están normalizando hechos y «graves deficiencias». «En nuestro hospital se ha convertido en normal en el día a día que no haya enfermeras para curar a los pacientes, que no haya medicación para medicarlos», ha declarado, para insistir en que sus compañeras han de elaborar diariamente un listado, con «boli y papel», sobre los medicamentos que faltan en sus turnos.

«La gente está agotada. A ello se suma la falta de contrataciones este verano», ha recalcado. En realidad, el paciente no es el centro de la atención sanitaria, ha recriminado, sobre todo «en el momento que tú dices que no pasa nada si no se curan, no pasa nada si se retrasa la medicación, que es normal que no se puedan hacer operaciones urgentes, que es normal que se ha llegado a dar el caso de que una planta se quede a cargo de una alumna, de que un enfermo espere cuatro horas en un quirófano porque no tiene cama después de la operación». «Es el tercer verano que nos anuncian que va a ser una pesadilla y no piensan hacer nada», insistido, para amenazar luego con que hoy ha sido el primer día de huelga, «y si quieren más enfermeros y más unidades en huelga, los van a tener».

La concentración se ha dirigido después al pabellón de gobierno del complejo, con el fin de seguir coreando sus consignas y pedir, incluso, la convocatoria de una huelga indefinida.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, por su parte, ha explicado que «durante la jornada de hoy, en la que se ha convocado una huelga de enfermería, la actividad asistencial en el Hospital Regional Universitario de Málaga se desarrolla con total normalidad».

La Administración andaluza ha añadido que «los servicios incluidos en la convocatoria están considerados como servicios mínimos, lo que permite que continúen funcionando con el ritmo habitual. La atención a los pacientes se mantiene garantizada, priorizando en todo momento la seguridad, la continuidad de los cuidados y la calidad del servicio».