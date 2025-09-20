La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios

La hostelería de Málaga no va a cerrar un verano redondo. Pese a las halagüeñas previsiones iniciales, los bares, restaurantes y chiringuitos despedirán la próxima ... semana una temporada estival con menor facturación de lo esperado. Aunque el número de visitantes se ha mantenido de forma generalizada, los negocios han facturado hasta cinco euros menos por persona durante la temporada alta pese al aumento de precios.

Desde el sector detallan que este descenso de los ingresos se ha registrado fundamentalmente durante julio y agosto, meses en los que han registrado una buena afluencia de clientes pero con menor ticket medio. «Este año han dejado la chequera en casa y han venido con la calderilla», resume un empresario con un poco de sorna.

Según los datos que maneja el sector, la facturación en los establecimientos ha caído entre un cinco y un diez por ciento, aunque las cifras pueden variar mucho en función de la zona. De esta forma, el consumo parece haber aumentado en la capital y descendido en el interior y en aquellas zonas que suelen contar con mayor cuota de turismo nacional.

10 Hasta un diez por ciento ha caído la facturación en los bares, restaurantes y chiringuitos durante los meses de verano en la provincia

El presidente de la asociación de hosteleros de Málaga, Javier Frutos, reconoce que hay un descenso generalizado del consumo. «No se han cubierto las expectativas; el crecimiento que habíamos notado durante los últimos años se ha ralentizado», resume. Aunque sin tener los datos de facturación cerrados, insiste en que el principal descenso se ha registrado en aquellas zonas donde hay más peso nacional, ya que la llegada de estos visitantes se ha frenado este año.

Otra variable que ha jugado en contra del consumo ha sido el tiempo. Aunque haya afectado más a otras regiones andaluzas, las diferentes olas de calor que han golpeado a la provincia, fundamentalmente en el interior, han dificultado el uso de terrazas, y por ende, que los clientes salgan a gastar. «A nivel regional hemos tenido 16-17 dias de olas de calor y eso incide en el consumo en las terrazas», puntualiza Frutos.

Una valoración similar realizan desde la asociación de chiringuitos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa Costa del Sol, Manuel Villafaina, avanza un descenso del siete por ciento en la facturación de los establecimientos repartidos por todo el litoral. Detalla que los primeros meses, sobre todo mayo y junio, fueron muy buenos, pero que durante julio y agosto han notado un descenso. «No es que hubiera menos gente sino que no consumía lo que estábamos acostumbrados».

4,6 por ciento han aumentado los precios en hostelería durante el pasado mes de agosto (un cuatro por ciento en julio), según los datos del INE

En su caso han notado especialmente la caía del cliente nacional, que es el que hace gasto durante todo el día. A diferencia de los extranjeros, que llegan a la hora de comer y se van, los españoles consumen a cualquier hora, desde que llegan a la hamaca y empiezan tomándose el aperitivo hasta la sobremesa con sus correspondientes copas.

Villafaina explica que ahora «la gente va con lo justito» y reconoce que la economía no está tan fuerte como antes. A eso –añade– hay que sumar el uso generalizado de la tarjeta de crédito como medio de pago. «Te pagan con tarjeta hasta un café de dos euros y a eso hay que reducirle la comisión que nos cobra el banco».

Cientos de miles de euros

La percepción expresada por estas dos voces autorizadas las comparten cien por cien diferentes empresarios de hostelería. «La gente sale igual, pero ahora miran mucho más los precios y si antes se pedían tres platos para compartir, ahora sólo te piden uno», apuntan. Teniendo en cuenta los casos particulares consultados, el ticket medio en la provincia ha caído al menos cinco euros por persona, una cifra que multiplicada por el número de clientes que reciben a diario los locales durante los tres meses de verano suponen unos cuantos cientos de miles de euros.

Como se ha comentado al principio, este descenso en la facturación se ha producido pese al aumento de los precios (hasta 14 euros se pagan ya por un espeto en algunos chiringuitos de Marbella). Según los datos del IPC, los precios en la restauración aumentaron un cuatro por ciento en julio y un 4,6 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una cifra superior al 2,7% que se encareció la cesta de la compra y el precio de la vida en general.