Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los clientes han llenado los bares pero han gastado menos que otros verano. Salvador Salas

La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios

Bares, restaurantes y chiringuitos achacan el descenso a la caída del turismo nacional y reconocen que ahora se miran más los precios

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:21

La hostelería de Málaga no va a cerrar un verano redondo. Pese a las halagüeñas previsiones iniciales, los bares, restaurantes y chiringuitos despedirán la próxima ... semana una temporada estival con menor facturación de lo esperado. Aunque el número de visitantes se ha mantenido de forma generalizada, los negocios han facturado hasta cinco euros menos por persona durante la temporada alta pese al aumento de precios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  4. 4 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  10. 10 Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios

La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios