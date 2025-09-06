Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El psiquiatra Diego Arenas Ros posa para esta entrevista. MARILÚ BÁEZ

Diego Arenas Ros Psiquiatra y director médico del Centro Asistencial San Juan de Dios

«Estamos hiperconectados por redes, pero la vivencia de soledad es alta en muchas personas»

El estrés, la soledad, el vacío existencial o los problemas mentales están detrás de la principal causa de muerte no natural en Málaga: el suicidio

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:18

El suicidio es la primera causa de muerte no natural en Málaga y casi triplica, por ejemplo, los fallecimientos causados en los accidentes de tráfico. ... El próximo 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hay muchos factores que pueden provocar que una persona se quite la vida, desde los existenciales a las adicciones, pasando por la soledad o como consecuencia de una depresión o cualquier otra patología mental. Para analizar este fenómeno arraigado en una sociedad vertiginosa que se comunica a través de pantallas y que cabalga a lomos del estrés, SUR ha hablado con el director médico del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga capital, el psiquiatra Diego Arenas Ros.

