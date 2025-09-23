Grandes empresas de Málaga ya usan la IA para prevenir riesgos ambientales y gestionar el agua

La serie de encuentros empresariales que organiza SUR han entrado este martes de lleno en la inteligencia artificial aplicada a nivel empresarial. El foro, que ... se ha titulado 'Economía verde: inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas', ha reunido a destacados expertos en el hotel Málaga Palacio, con la colaboración de Unicaja e Hidralia.

Los participantes en el coloquio, emitido en directo por SUR.es, han sido Enrique Salvo Tierra, botánico y director de la Cátedra de Cambio climático de la Universidad de Málaga; José María López Jiménez, director de estrategia ESG, Ambiental, Social y Gobernanza, de Unicaja; Gonzalo Jiménez Espinosa, director de sostenibilidad, acción social y transformación de Hidralia, y Juanmi López Tirado, director general de SegurosIA.com, una joven e innovadora 'start-up' malagueña.

Unicaja, la IA, estratégica

López, de Unicaja, ha empezado remarcando la importancia estratégica del término 'sostenibilidad'. «Tenemos que hacer un esfuerzo en Europa porque seremos más competitivos el día de mañana», ha indicado. Aquí ha hablado del término «transición gemela», aunar la sostenibilidad y lo tecnológico. «El sistema financiero tiene que actuar como facilitador para el cambio de los demás. Ojalá en el 2050 la neutralidad climática», ha expresado. Y ha enumerado la gran cantidad de usos de la IA en el sistema financiero en cuanto a relación con clientes, proveedores, cadena de valor o procesos internos.

«En Unicaja, tenemos la IA incluida en nuestro plan estratégico 25-27. Hemos hecho avances como la banca conversacional, orientada sobre todo a personas mayores, o en el análisis del riesgo físico. Tenemos que saber a la hora de dar financiación que saber riesgos como los derivados de fenómenos climáticos adversos», ha ejemplificado.

Hidralia, IA en la gestión cotidiana y la planificación

Jiménez Espinosa, de Hidralia, ha centrado el primer mensaje en los retos demográficos y de recursos como los energéticos o hídricos. «Se estima que en 2050 gran parte del territorio no sea capaz de soportar la demanda de recursos hídricos», ha manifestado. Y ha ofrecido datos de energía, residuos o calidad del aire. «Usamos toda esa información para tratar de implementar soluciones con ayuda de la IA para descarbonización, descontaminación, eficiencia en los recursos...», ha incidido.

Hidralia trabaja con IA en la gestión de recursos, planificación de infraestructuras, nuevas fuentes como las aguas regeneradas y economía circular, eficiencia operativa... «Si vamos concretando, en cosas más tangibles, estamos usando modelos con información satelital e IA que nos permiten saber la evolución de reservas en un embalse. Con eso anticipamos medidas. Por ejemplo, si hay que restringir el consumo se puede hacer de manera laminada. También podemos controlar la eficiencia operativa. Al cabo del año tenemos más de dos millones de órdenes de trabajo», ha detallado.

Ha puesto como ejemplo la mayor eficiencia de los empleados sin que trabajen más. O la monitorización del alcantarillado. O de la depuración: «Entrenamos algoritmos. Turbidez, coloración o alteraciones visuales nos van a permitir tomar decisiones. Antes había que ir y tomar análisis y muestras. Ahora seguimos haciéndolo para seguir entrenando a la IA y conseguir, por ejemplo, mayor calidad en el efluente en aguas regeneradas».

También se usan en Hidralia los chatbots en cuanto a las relaciones con el cliente.

Un nuevo Renacimiento

Salvo ha tomado como punto de partida la comparación de la transición del Gótico al Renacimiento y ha enumerado los avances navales, imprentas y el descubrimiento del Nuevo Mundo. «No estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Los alumnos tienen otra mentalidad. Nosotros le teníamos miedo a la IA. Como cuando apareció a Wikipedia. Con la IA, lo mismo. Tenemos que aceptarla e incorporarla. Porque aporta ventajas a la educación: la celeridad en el conocimiento. Y esta es la gran ventaja para ser competitivo», ha explicado.

El profesor ha resaltado las enormes posibilidades de la IA en relación a los recursos ambientales. «La cuestión ambiental se sitúa en este contexto de innovación muy por delante de otras. De aquellos renacentistas tenemos que aprender como transformaron el sistema comercial de toda Europa, con las 'IA' de entonces», ha aseverado.

SegurosIA.com: reducción de trámites, burocracia y medición de riesgos

López Tirado, de SegurosIA.com ha hablado de la transversalidad de su sector. Lleva desde 2016 interesándose a fondo por la IA y ha mencionado a referentes como el profesor alicantino Andrés Torrubia. «El ingrediente fundamental de los seguros son los datos. Y la IA se alimenta de datos», ha declarado antes de dar un número: han reducido un 97% el papeleo y consumo de recursos a la hora de comprar una vivienda sobre plano.

«En poco tiempo, hemos visto a grandes compañías en los últimos dos años con verdadera vocación e intención real de implementar soluciones para el día a día. Y se ha producido una democratización de la tecnología. Antes había gente que podía permitirse una enciclopedia Larousse y otra no. Luego Internet trajo democratización. Y hoy pequeñas y medianas empresas pueden competir con otras grandes en algunos ámbitos porque pueden incorporar potencialidades increíbles», ha desgranado.

Sobre la posible pérdida de empleos, un miedo muy ligado a los primeros tiempos de la IA, ha considerado que se trata de unos temores anteriores a esta tecnología, intrínsecos en la población. «Alguien que monte una nave industrial igual puede saber que dos calles más arriba hay menos riesgo de inundación, que el seguro será más económico... », ha agregado.

También se ha detenido en la relación con el cliente. Se puede orientar mejor la necesidad del cliente cuando se interesa por un producto; usar otro idioma; atender a cualquier hora... Hasta ahora ocho de cada diez conversaciones eran negativas a contratar el seguro. Ahora la IA filtra y pasa a la siguiente fase a personas potencialmente compradoras. «Ahora, gran porcentaje se materializa. Y los trabajadores están más realizados. Es muy duro, admitámoslo, estar recibiendo noes», ha dicho.

El ejemplo de la raíz cuadrada y la necesidad de la mano del hombre

«Hoy en día nadie sabe hacer una raíz cuadrada prácticamente. Están las calculadoras. Son tareas que nos ayudan a pensar y que tienen su utilidad. ¿Quién hace hoy en día una raíz cuadrada? Pues eso, en suma, es lo que hay que ver con la IA», ha apostillado.

El representante de Unicaja ha retomado la calidad al alza de los chatbots en la banca conversacional. Y ha avanzado que la burocracia puede acabar siendo superada por la IA, aunque no se ha mostrado seguro sobre si esto será del todo bueno. «A veces el caramelo demasiado al alcance puede llevar a tomar malas decisiones», ha indicado.

En cuanto a evaluación del riesgo, ha visto una oportunidad en la IA para aproximarse a una primera toma de decisión y ha defendido siempre la supervisión humana de la IA, al menos en esta fase. Sin embargo, piensa que en el campo financiero ambas habilidades, máquina-persona, se pueden igualar. En este punto se ha introducido la cuestión ética en el debate.

Los algoritmos no son inocuos

El profesor Salvo añadía que los algoritmos no son inocuos, que alguien los elabora. «Un alumno el otro día metía una analítica de salud que le habían hecho en una IA y le detallaba el listado de enfermedades que podía tener. Este tipo de cosas también pueden condicionar determinados negocios y ámbitos de decisión», ha comentado.

Salvo ha asegurado que en Estados Unidos ya se están negando seguros con los riesgos de inundabilidad. Y ha ofrecido datos de crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, y todo el impacto en la ciudad, empezando por las instalaciones subterráneas (tuberías, servicios...) Según las IA consultadas por el profesor de la UMA, un 25% de las posibilidades de la provincia de Málaga son las de ir a un escenario ambiental optimista; un 15% habla de olas de calor, sequías de crisis sanitarias, y un 60%, un escenario moderado. Hablamos del horizonte 2050.

Transición

López ha querido destacar el concepto «transición» y Salvo ha introducido la posibilidad de anticiparse a la desaparición de especies o a adaptar el desarrollo urbano de las ciudades.

Jiménez Espinosa ha vuelto a subrayar la importancia de la IA en planificación y toma de decisiones. Y ha querido insistir en el componente muy práctico de la IA. «Nos asustamos de los cambios, no de la IA. Puede comportar cosas maravillosas si dominamos lo que estamos creando. Somos muchas personas en nuestra empresa y se está facilitando el uso de la IA de manera natural. Tenemos una plataforma de ChatGPT limitada también por cuestiones estratégicas. La propia empresa nutre de bases fidedignas, agentes propios, cursos de formación... Es fomentar que el cambio sea de una manera natural. Los procesos cambian porque la empresa cambia su operativa e intentamos que no sea de una manera disruptiva. Es como si entra en el ADN pero sin darte cuenta», ha enumerado.

Innovación social

Hidralia también está trabajando en innovación social. Desarrolla plataformas con indicadores que toman todos los datos abiertos en materia social: «Los integramos y generamos unos mapas que le facilitamos a la propia administración. Lo social está muy atomizado y poco digitalizado. Y eso va ayudar a reducir vulnerabilidades».

Asimismo, ha detallado un sistema desarrollado de la mano de Unicaja para poner la IA al servicio de entidades que trabajan con discapacidad intelectual para que puedan monitorizar mejor sus objetivos.

Los datos siempre

«Antes de la IA los datos ya estaban ahí. En el INE, en las universidades... No se pueden poner puertas al campo y lo que hay que hacer es dar las herramientas a las empresas que forman parte de las organizaciones para que sea algo ordenado, coherente y seguro. Nosotros lo hacemos todo con servidores privados, con todas las revisiones de organismos supervisores...», ha asegurado el emprendedor malagueño. Y aquí ha visto clave el papel de Europa en introducir algo de reposo en mitad del vértigo.

El empresario ha hablado de la prudencia y la responsabilidad que nace de las propias personas en el uso de la IA para medir riesgo y beneficio. Y ha puesto como ejemplo que él personalmente ha optado por no poner fotos en redes sociales. Y eso era antes de estos avances.

«Quiero tener una visión optimista. Habrá personas que usan la IA y otras que no. Si uno quiere liderar, tendrá que estar en el primer grupo. Nadie pensará que nos equivocamos al sustituir el carro tirado por bueyes al motor de combustión. Aquí va a pasar lo mismo. Para algo vivimos en estados democráticos», ha añadido.

En el campo geopolítico, el representante de Unicaja ha mostrado su preocupación. Porque detrás de una IA hay un entrenador y hay una regulación. Y ha visto que Europa está algo ajena a la competencia entre Estados Unidos y países como China.

Salvo ha apostado por reformular profesiones como la suya, de docente. Y ha contado la anécdota de un alumno que puso ChatGPT mientras él escribía en la pizarra y el programa luego sacaba un esquema perfecto. Ha cuestionado, sin embargo, el ejemplo anterior de las raíces cuadradas por lo que pueda pasar.

El botánico ha asegurado que en publicaciones y avances el paradigma ha cambiado. Ya no son las universidades americanas e inglesas las que lideran, son las indias y chinas. Y se da la paradoja de que los artículos que se avanzan desde aquí suministran mucha información en aquellos países, que aprovechan bien gracias a las oportunidades tecnológicas.

Jiménez Espinosa también ha mostrado su preocupación por los componentes éticos y los usos de la IA derivados del convulso contexto geopolítico. Pero ha subrayado el poder de la tecnología para facilitar los procesos laborales. Sí ha considerado que es posible adaptar el mercado laboral a los cambios sin traumas. Y ha considerado que la parte humana no se va a sustituir, que hay muchas profesiones con demanda y se crearán otras nuevas.

El empresario ha bromeado, a modo de esperanza laboral, con que lo más ineficiente en robótica es crear un peluquero, por la complejidad de mecanismos que intervienen en la mano humana, muy difícil de replicar. En suma: siempre estará una persona detrás de los procesos tecnológicos, con su bagaje, experiencia y capacidad de orientación.

Como cierre del panel, se ha introducido el asunto del consumo energético y de agua que necesita la IA. Todos han coincidido en este punto, en el que el representante de Unicaja ha apostado por inversión pública en grandes infraestructuras. «Tenemos que adaptarnos al cambio climático. Con el partido en juego y el tiempo acabándose», ha sintetizado. «El agua está en el planeta. Lo que hay que hacerla es accesible. Al igual que en la energía se está trabajando más en etiquetas o sistemas como placas solares, el agua hay que reutilizarla, convertirla en un ciclo... El agua hay que enfriarla. Y trabajamos en procesos para ahorrar consumo. Hay que reducir sustancialmente el consumo y aportando nuevos recursos, valorizando los que ahora van al mar con todas las garantías industriales o sanitarias para su uso», ha reflexionado.

El cierre de Martín Tirado ha sido optimista. Si se reduce la burocracia drásticamente, se reducen emisiones, gastos, desplazamientos... Y en materia sanitaria, el potencial es infinito.