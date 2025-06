García-Margallo: «La única manera de que Europa no caiga en la irrelevancia es construir los Estados Unidos Europeos» El exministro protagoniza un coloquio organizado por el Hub Málaga Export, de la Cámara de Comercio de Málaga

Sur Málaga Viernes, 13 de junio 2025, 21:32

El ex ministro de Asuntos Exteriores y ex eurodiputado José Manuel García-Margallo protagonizó ayer una conferencia sobre geopolítica y economía en Málaga, dentro del ... Ciclo de Conferencias 'Mapeando el mundo', organizado por el Hub Málaga Export, de la Cámara de Comercio de Málaga. En ella abordó diversos asuntos de interés en materia de relaciones internacionales, comenzando por la ruptura del orden mundial, la competencia de China y EE UU, la resurrección de antiguos imperios con aspiraciones de influencia, los efectos del ascenso de Donald Trump o el futuro de la Unión Europea, que en su opinión debe ir hacia la creación de unos «Estados Unidos Europeos» para tener una unidad de acción y no «caer en la irrelevancia» frente a la pujanza y las ambiciones de los otros bloques. La situación de Gaza y Ucrania y las relaciones de España con diferentes países y regiones, desde Latinoamérica hasta Marruecos, África o Reino Unido, también fueron abordados por el veterano político popular. El encuentro fue presidido por el presidente de la entidad, José Carlos Escribano, y contó con la presencia y participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de empresarios y otras personas relevantes a nivel político, empresarial y social en Málaga.

«Desde la Cámara de Comercio reafirmamos nuestro compromiso con la internacionalización como palanca clave para la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas. Con el ciclo 'Mapeando el Mundo' queremos ofrecer herramientas y conocimiento estratégico para afrontar con éxito los retos del panorama geopolítico actual. La participación del ex ministro José Manuel García-Margallo nos permite analizar con profundidad el contexto global que afecta directamente a nuestras decisiones empresariales. Su experiencia y visión aportan un gran valor a este espacio de reflexión colectiva», manifestó José Carlos Escribano. El presidente de la entidad cameral precisó que Málaga ha iniciado 2025 mejorando las cifras en exportaciones, lo que demuestra la fortaleza del tejido empresarial malagueño incluso en tiempos de incertidumbre. «El Hub Málaga Export, con más de 40 empresas adheridas en poco más de un año, es un claro exponente de esa vocación internacional que queremos seguir impulsando. Este año redoblaremos esfuerzos con nuevas acciones de networking, jornadas especializadas y colaboración con la red exterior para abrir más puertas a nuestros productos y servicios», añadió el presidente de la Cámara de Comercio. Pilar Martínez-Cosentino, la próxima protagonista Con la celebración de este almuerzo-coloquio se consolida el Ciclo de Conferencias «Mapeando el Mundo» que se inició el pasado 3 de octubre con un encuentro con el Coronel Pedro Baños y al que siguió otro con José Juan Ruiz Gómez, Presidente del Real Instituto Elcano, que tuvo lugar el 20 de marzo. «Nos complace anunciar que el ciclo continuará en octubre con la participación de Pilar Martínez-Cosentino, una destacada líder empresarial que compartirá su visión sobre estrategia internacional. Agradecemos especialmente el apoyo de entidades como Promálaga, Caixabank y Famadesa, que hacen posible este tipo de iniciativas. Seguiremos trabajando para consolidar este foro como un referente para el pensamiento estratégico y la acción empresarial», anunció José Carlos Escribano. Ampliar Paloma Moreno, Ángel Francisco García, José Carlos Escribano, Francisco de la Torre, José Manuel García-Margallo, Elisa Pérez de Siles y Paz Hurtado. Sur Hub Málaga Export En tan solo un año de funcionamiento, el Hub Málaga Export cuenta ya con 40 empresas adheridas, 15 de ellas con la calificación Premium. Son empresas dedicadas a la exportación e importación de una gran variedad de productos y servicios, desde cultivos agrícolas, productos farmacéuticos, muebles, servicios de consultoría pasando por la gestión del amianto.

