Fundación Unicaja destina dos millones de euros a proyectos sociales y medioambientales

Buena noticia para las entidades sociales malagueñas: Fundación Unicaja lanza una nueva convocatoria para proyectos de Acción Social y Medio Ambiente. Se mantiene así el ... compromiso con los colectivos más vulnerables y con el cuidado del entorno de una forma sostenible. Estas ayudas van dirigidas a Andalucía y Ciudad Real y destinarán a cada proyecto un importe comprendido entre 10.000 y 100.000 euros. Desde la Fundación, este miércoles presentaron la apertura del plazo de la convocatoria (disponible en la web de la entidad) hasta el próximo 14 de noviembre y cuya resolución se hará pública el 30 de enero de 2026.

«Mantenemos el compromiso con un millón de euros dedicado a la Acción Social y otro a Medio Ambiente. El año pasado, en el que celebramos también una convocatoria extraordinaria por el décimo aniversario de la fundación, recibimos 400 solicitudes de las que finalmente seleccionamos 39 proyectos. Con ellos sumamos más de 220.000 personas beneficiarias; por eso animo a todas las entidades que se unan y presenten sus iniciativas», destacó el director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, que presentó la convocatoria junto a la responsable de Solidaridad e Investigación de la entidad, Ana Cabrera, y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado.

Ampliar Presentación de la convocatoria. Sur

Los proyectos de Acción Social que se incluirán en esta ayuda millonaria de Fundación Unicaja van agrupados en cuatro ejes: infancia y juventud vulnerable, lucha contra la exclusión social, colectivos con necesidades especiales y cooperación internacional. Desde el apoyo emocional, la transformación digital, empleabilidad hasta iniciativas que impulsen la sensibilización con la discapacidad o ayudas en centros hospitalarios internacionales. «Buscamos tener ciudades más justas e igualitarias y con esta convocatoria hacemos un reparto equilibrado de ayudas en todas las provincias andaluzas», recalcó Ana Cabrera.

En los proyectos de Medio Ambiente se busca potenciar una Andalucía verde y comprometida contra el cambio climático

En cuanto a las ayudas para las iniciativas volcadas con Medio Ambiente, el responsable de este sector en Fundación Unicaja, Manuel Dorado, explicó que buscan el compromiso «con espacios naturales que cuiden la biodiversidad, proyectos de restauración de biología marina, cambio climático e incluso el uso de las nuevas tecnologías para mejorar y revalorizar una Andalucía verde, sostenible y solidaria».

Los requisitos básicos para poder acceder a esta convocatoria, según detalla Fundación Unicaja, son la constitución legal y domiciliada en el territorio español de cada entidad; el desarrollo de su actividad principal en algunos de los ámbitos objeto de la convocatoria; proyectos dentro del ámbito territorial en Andalucía y Ciudad Real, a excepción de los de cooperación internacional, y con un periodo máximo de ejecución de 12 meses.