Ana Cabrera, Gerardo Lerones y Manuel Dorado, este miércoles en la presentación de la convocatoria en el Centro Cultural Fundación Unicaja. Sur

Fundación Unicaja destina dos millones de euros a proyectos sociales y medioambientales

La entidad abre el plazo para una nueva convocatoria para iniciativas que impulsen a colectivos vulnerables y se comprometan con el entorno

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:05

Buena noticia para las entidades sociales malagueñas: Fundación Unicaja lanza una nueva convocatoria para proyectos de Acción Social y Medio Ambiente. Se mantiene así el ... compromiso con los colectivos más vulnerables y con el cuidado del entorno de una forma sostenible. Estas ayudas van dirigidas a Andalucía y Ciudad Real y destinarán a cada proyecto un importe comprendido entre 10.000 y 100.000 euros. Desde la Fundación, este miércoles presentaron la apertura del plazo de la convocatoria (disponible en la web de la entidad) hasta el próximo 14 de noviembre y cuya resolución se hará pública el 30 de enero de 2026.

