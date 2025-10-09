Un voluntario por aula para apoyar a alumnos con autismo en Andalucía

La Asociación Neurotea nació en 2009 con el propósito de mejorar la atención a personas con autismo, familias y niños con dificultades en su desarrollo. ... Ahora, con el proyecto 'FormaTEA la educación inclusiva en Andalucía' se da un paso más allá para impulsar las redes de apoyo para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Y Fundación Unicaja se ha aliado con esta entidad para respaldar el proyecto a través de la convocatoria extraordinaria de su décimo aniversario. Esta iniciativa de 'FormaTEA' lanza una red de apoyo para el alumnado andaluz de 3 a 16 años a través de la figura de un voluntario asistente de aula.

Con el apoyo de este voluntario en clase se puede acompañar al alumnado en su aprendizaje e incluso se pueden llegar a modular ciertos comportamientos para que no sean disruptivos y permitan un buen ritmo en las aulas para todo el conjunto de alumnos. «Gracias a estos voluntarios se promueve el bienestar emocional, social y académico del alumnado con TEA, garantizando una atención individualizada que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, favoreciendo su salud mental y emocional el sentirse más apoyados y comprendidos en el entorno», desarrollan al explicar la iniciativa.

Tutorías personalizadas

Este proyecto cuenta también con un programa de tutorías para que los voluntarios acompañen y colaboren de forma directa con profesores y familias, añadiendo apoyo adicional para el seguimiento del alumnado. «'FormaTEA' busca evitar la exclusión del sistema educativo en el alumnado con diversidad funcional. El objetivo de estos asistentes es servir de soporte o ayuda, de manera que faciliten una educación inclusiva junto con los alumnados neurotípicos, evitando la separación del alumnado en aulas específicas», detallan.

Esta alianza de Fundación Unicaja y la Asociación Neurotea se ha presentado de la mano de la responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, durante una visita a la sede de la entidad social en Antequera junto a la presidenta de Neurotea, María del Mar Chaparro. Desde la fundación resaltan que, con motivo de su décimo aniversario, el año pasado se impulsaron dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales destinando más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que «favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad».