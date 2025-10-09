Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la alianza, en la Asociación Neurotea. Sur

Un voluntario por aula para apoyar a alumnos con autismo en Andalucía

Fundación Unicaja y la Asociación Neurotea se unen para impulsar la inclusión educativa de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en las aulas andaluzas

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:50

Comenta

La Asociación Neurotea nació en 2009 con el propósito de mejorar la atención a personas con autismo, familias y niños con dificultades en su desarrollo. ... Ahora, con el proyecto 'FormaTEA la educación inclusiva en Andalucía' se da un paso más allá para impulsar las redes de apoyo para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Y Fundación Unicaja se ha aliado con esta entidad para respaldar el proyecto a través de la convocatoria extraordinaria de su décimo aniversario. Esta iniciativa de 'FormaTEA' lanza una red de apoyo para el alumnado andaluz de 3 a 16 años a través de la figura de un voluntario asistente de aula.

  Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
