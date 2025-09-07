Un frente muy nuboso y la calima 'eclipsan' el eclipse total de luna en Málaga

Ha sido un eclipse, 'eclipsado'. El esperado fenómeno astronómico de la luna roja, del que muchos malagueños esperaban ser testigos al anochecer de hoy, ha ... sido finalmente muy poco visible en la provincia.

La causa ha sido la barrera que han interpuesto dos fenómenos meteorológicos, que se han conjugado para aguar la fiesta a los aficionados a la astronomía. El primero, un frente poco activo pero muy nuboso, que ha dejado esta mañana algunos chaparrones dispersos, pero que se desplaza muy lentamente por lo que no ha dado tiempo a que despejara. Y unido al anterior, tambien la calima, el polvo en suspensión que ha actuado como una cortina sobre el astro de la noche.

Poco antes de la hora prevista para empezar ya lo advertía José Luis Escudero, divulgador de la meteorología malagueña: «Va a costar mucho verla. La luna, cuando salga, lo hará ya roja, porque vendrá eclipsada, pero veo muy difícil que se aprecie, si acaso en el momento en el que se vaya terminando».

En la misma línea, también la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha querido lanzar una advertencia, en el sentido de que, con el frente nuboso situado encima de nuestras cabezas, el eclipse lunar total de este domingo apenas será apreciable.

Visible o no, en el caso de Málaga la Luna salió a las 20.35 horas y se pondrá a las 7.21. El eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y se prolongará hasta las 21.56. El total, por su parte, podrá observarse entre las 19.31 y las 20.53. En la mayor parte de la península la luna salió ya totalmente eclipsada, por lo que, de haber sido posible, se habría apreciado el final de la fase total.

Lo que los aficionados y curiosos esperaban ver es una luna teñida de rojo, un fenómeno conocido popularmente como «luna de sangre». Según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.