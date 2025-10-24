Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco J. Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. SUR

Francisco J. Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología

El también director científico del IBIMA asegura que su gran reto es orientar la especialidad hacia los nuevos retos: combatir enfermedades como la obesidad y la diabetes, impulsar la docencia y la investigación al respecto y reforzar la colaboración con las instituciones públicas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:11

Comenta

El prestigioso endocrino Francisco José Tinahones Madueño, director científico del Instituto de Investigación Biomédica (IBIMA Plataforma BIONAND), ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española ... de Endrocrinología y Nutrición (SEEN) en el marco de su congreso nacional que se celebró en Granada el pasado jueves 16 de octubre. Entre sus objetivos, se encuentra «el de orientar la endocrinología hacia sus nuevos retos: la alta prevalencia de enfermedades que hay ahora, por ejemplo la obesidad y la diabetes, entre otras, impulsar la investigación y la docencia y, desde el punto de vista asistencial, la sociedad colabora con las instituciones públicas y las asesora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  6. 6 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Francisco J. Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología

Francisco J. Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología