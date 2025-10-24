Francisco J. Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología

El prestigioso endocrino Francisco José Tinahones Madueño, director científico del Instituto de Investigación Biomédica (IBIMA Plataforma BIONAND), ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española ... de Endrocrinología y Nutrición (SEEN) en el marco de su congreso nacional que se celebró en Granada el pasado jueves 16 de octubre. Entre sus objetivos, se encuentra «el de orientar la endocrinología hacia sus nuevos retos: la alta prevalencia de enfermedades que hay ahora, por ejemplo la obesidad y la diabetes, entre otras, impulsar la investigación y la docencia y, desde el punto de vista asistencial, la sociedad colabora con las instituciones públicas y las asesora».

Otro reto reside en aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y seguir introduciéndolos en la práctica médica de la especialidad, y ha puesto como ejemplo la introducción de la ecografía como instrumento diagnóstico en la endocrinología, lo que potenciaron sus antecesores en el cargo. «La introducción de las tecnologías siempre en beneficio del paciente», destaca Tinahones en declaraciones a SUR.

Currículo

El doctor Tinahones es uno de los grandes expertos mundiales en el campo de la obesidad, la diabetes y sus comorbilidades y es también jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y catedrático de Medicina de la UMA. Ha firmado más de 775 publicaciones originales en revistas médicas indexadas y revisadas por pares, que han sido citadas en más de 77.000 ocasiones. Asimismo, ha ejercido como investigador principal en más de 35 proyectos nacionales y europeos y en más de 120 ensayos clínicos en todos los ámbitos de la diabetes y la obesidad. Ha dirigido, asimismo, 35 tesis doctorales.

Hospitales de Málaga son referentes nacionales e internacionales en endocrinología: docencia, investigación y práctica clínica

Su mandato durará tres años. «Es un reto», reconoce y, en cierta forma, un espaldarazo a la endocrinología malagueña. «Tanto el Clínico como el Regional son sitios muy reconocidos por el resto del país en cuanto a calidad clínica, docencia e investigación en la especialidad de Endocrinología: tienen un desarrollo en investigación en el área de especialidad muy potente, vienen residentes de toda España y de muchos países de Sudamérica a hacer rotaciones o, incluso, investigadores, y no solo de estos países, sino de Alemania, Irlanda u Holanda», reflexiona.

Su actividad científica le ha hecho ser reconocido por la Universidad de Standfor en los últimos cinco años como uno del 2% de los científicos más influyentes a nivel internacional en su área. Por sus méritos científicos, ha recibido numerosos premios: Premio a la Trayectoria Científica de Grupo de la SEEN, Premio Rodríguez Miñón al Mejor Investigador Senior de Diabetes en España y medalla de oro de la SEEDO, de la que fue presidente.

«Este nombramiento supone un compromiso con los especialistas de endocrinología y nutrición, la ciencia, la innovación y, sobre todo, con los pacientes. La SEEN es una referencia en el impulso del conocimiento en endocrinología y nutrición, y mi objetivo será seguir fortaleciendo su papel en la docencia, investigación y la mejora de la atención clínica de las enfermedades de nuestra especialidad en toda España», ha indicado.

Valoración de IBIMA

Nombramiento de Tinahones reconoce el talento científico andaluz y su impacto nacional e internacional

Como director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, impulsa la investigación biomédica desde de vanguardia desde Málaga, favoreciendo la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica y a la sociedad. Como ha valorado hoy el instituto en una nota, «el nombramiento de Tinahones al frente de la SEEN refuerza el liderazgo nacional e internacional de la investigación biomédica andaluza y supone un reconocimiento al talento científico y clínico que se desarrolla en los hospitales y universidades de Málaga».