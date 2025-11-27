La firma de hipotecas se reanima en Málaga: crece un 24% pese a la subida de precios

El mercado hipotecario se reactiva en la provincia de Málaga después de la caída sufrida en agosto. Durante el mes de septiembre se firmaron 2. ... 083 préstamos con garantía inmobiliaria en la provincia, lo que supone un ascenso de cerca de un 24% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se suscribieron 1.683 préstamos de este tipo. Y eso que la cuantía de la hipoteca promedio en este territorio ha subido hasta superar los 260.000 euros, es decir, se ha encarecido un 36% con respecto a las mismas fechas del año pasado, cuando la hipoteca media aún se encontraba por debajo de los 200.000 euros.

La hipoteca media que se firmó en Málaga en septiembre es la tercera más cara de España, por detrás de la de Baleares (supera los 282.000 euros) y de la de Madrid (263.368 euros) y por delante de la de Barcelona (201.000 euros) y de la de Guipúzcoa (191.000 euros).

Y es que, además, Málaga es la tercera provincia en la que más ha subido el importe del crédito medio: ese 36% que se ha encarecido aquí sólo se ve superado por el 44% de Cádiz (hasta los 158.000 euros) y por el 40% de Teruel (hasta los 114.000 euros).

La hipoteca media que se contrató en España durante el mes de septiembre fue de 170.600 euros, un 14% más cara que un año antes, pese a lo cual también la contratación se ha acelerado un 12%, hasta un total de 46.120 préstamos, frente a los poco más de 41.000 registrados en el mismo mes del año pasado.

Balance anual

¿Qué balance se puede hacer de los nueve primeros meses del año? Entre enero y septiembre, en la provincia se han firmado casi 16.400 préstamos hipotecarios, lo que supone un ascenso del 16,32% interanual, cifra un punto por encima del que se contabilizaba hasta el mes de agosto, pero que se encuentra cinco puntos por debajo del crecimiento registrado en todo el país, que es del 21,41%, hasta un total que se acerca a los 303.000 créditos.

Málaga, con ello, es la sexta provincia en la que más créditos hipotecarios se han firmado en lo que llevamos de año, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Si tomamos en consideración únicamente la cifra del mes de septiembre, Málaga supera a Sevilla en actividad hipotecaria.

El dato que informa de la hipoteca promedio mes a mes es muy susceptible de verse distorsionada al alza o a la baja por la venta de promociones puntuales muy caras o muy baratas, dado que por ejemplo en Málaga los préstamos que se firman cada mes rondan los 2.000 apenas. Por tanto, la cifra acumulada del año puede proporcionar una información más precisa sobre la situación del mercado. De esta manera, la hipoteca promedio suscrita en Málaga en lo que llevamos de año roza los 220.000 euros (por debajo y lejos, por tanto, de los 260.000 del último mes). Pero también es la tercera más cara de toda España, por detrás también de Baleares (casi 280.000 euros) y Madrid (algo más de 251.000 euros).

Esto significa, además, que la hipoteca promedio que se firma en Málaga se ha encarecido un 13% con respecto a la que se suscribía el año anterior, cuando no llegaba a los 200.000 euros.

En España, el préstamo promedio firmado este año se sitúa en los 161.500 euros, lo que supone una subida del 13% interanual. Y todavía, pese a la subida de precios registrada por la vivienda en los últimos años, hay provincias en las que el crédito medio no llega ni a los 90.000 euros, como es el caso de Cáceres, Ciudad Real y Zamora.