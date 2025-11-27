Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La firma de hipotecas se reanima en Málaga: crece un 24% pese a la subida de precios

El crédito medio que se firmó en la provincia durante el mes de septiembre se eleva por encima de los 260.000 euros

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El mercado hipotecario se reactiva en la provincia de Málaga después de la caída sufrida en agosto. Durante el mes de septiembre se firmaron 2. ... 083 préstamos con garantía inmobiliaria en la provincia, lo que supone un ascenso de cerca de un 24% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se suscribieron 1.683 préstamos de este tipo. Y eso que la cuantía de la hipoteca promedio en este territorio ha subido hasta superar los 260.000 euros, es decir, se ha encarecido un 36% con respecto a las mismas fechas del año pasado, cuando la hipoteca media aún se encontraba por debajo de los 200.000 euros.

