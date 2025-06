Feministas reclaman «compromiso» a las administraciones tras el último asesinato machista en Málaga

Cristina Vallejo Martes, 10 de junio 2025, 21:11 | Actualizado 21:59h. Comenta Compartir

La Plataforma contra las violencias machistas Violencia Cero reunió en la tarde de este martes a un demasiado parco número de personas en repulsa y condena del último asesinato machista en la provincia, el que ha segado la vida de Pilar Amaya, una mujer de 53 años que fue encontrada sin vida el pasado sábado en un descampado de Marbella, supuestamente a manos de su pareja, un hombre de 47 años. Se trata de la segunda mujer víctima de violencia de género en la provincia de Málaga este año, después de Lina, asesinada el pasado febrero en Benalmádena. En España ya son trece las mujeres a quienes sus parejas o exparejas han quitado la vida en este 2025.

Carmen Martín, presidenta de la organización convocante, reclamó el compromiso de todas las administraciones para que, en el ámbito de sus competencias, actúen de forma eficaz para la erradicación de la violencia machista. «Están aumentando todo tipo de violencias contra la mujer, y ello tiene que ver con la dejación general del sistema educativo, porque no se cumple la ley y no hay educación afectivo-sexual; ello se suma al fácil acceso que hay a la pornografía por parte de adolescentes y hasta de niños; y todo ello coincide con el auge del negacionismo de la violencia de género: ahora se escuchan cosas que eran impensables hace diez años», reflexionó Martín en declaraciones a SUR. Además, agregó: «Los fondos contra la violencia de género cada administración los usa como quiere y el Ministerio de Igualdad no lo controla». A ello, Andrea Barbotta, vicepresidenta de Violencia Cero, añadió: «Algunas administraciones, en lugar de sumar sus recursos a los del Pacto de Estado, están usando éstos para sustituir y dedicar el dinero a otros fines que posiblemente poco tienen que ver con las políticas de igualdad». En este sentido, ambas, Martín y Barbotta, coincidieron en su crítica a que la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género se ha producido sin hacer evaluación y auditoría del anterior, y tampoco se analiza cómo opera cada ayuntamiento, cada diputación o cada comunidad autónoma.

«No nos escuchan a las feministas»

Entre las personas concentradas se encontraban Remedios y Ana Madrona, hermanas, que reflexionaban: «Falta muchísimo por hacer y el problema es que no se nos escucha a las mujeres feministas que somos quienes estamos organizadas y estudiamos esta cuestión. Los cargos políticos tendrían que reunirse con las asociaciones -Remedios forma parte de Fórum de Política Feminista-, revisar el Pacto de Estado y hacer que se cumpla. También es necesario realizar una auditoría de los recursos económicos que se destinan a la lucha contra la violencia de género y también formar a las administraciones implicadas, como la de Justicia. A las mujeres ahora no se las protege, se las revictimiza. Hay que poner a personas especializadas para atender cada caso, sobre todo a las mujeres más vulnerables, a las que ahora la administración deriva muchas veces a ONGs».

La última mujer asesinada en Málaga, en recuerdo de quien tenía lugar la concentración, vivía en un coche junto con su agresor. La alternativa para ella, posiblemente, era la calle, siendo el sinhogarismo especialmente hostil y peligroso para las mujeres.

Las dos hermanas también lamentaban: «Nos hacen perder el tiempo en desmontar bulos cuando los datos hablan por sí solos y nos desvían de lo importante, de erradicar la violencia».

La concentración en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña convocada por la Plataforma Violencia Cero tuvo lugar después de que a lo largo de todo el día las diferentes administraciones hayan manifestado su condena por el último asesinato machista en la provincia. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a ediles de la Corporación municipal, mantuvo un minuto de silencio a las puertas de la Casona en memoria de Pilar Amaya. Y también la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, participó en un acto semejante a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Alameda Principal.

A la concentración de la Plaza de la Constitución asistieron también Dani Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, y Josele Aguilar, secretario general del PSOE malagueño. Pérez, en declaraciones a SUR, manifestó: «Aquí tenemos que estar muchos y muchas más para visualizar que el machismo existe y que su máxima expresión es el asesinato. Los sistemas de protección tienen que ser integrales para que una víctima de violencia se sienta segura desde el principio y no se llegue a este terrible desenlace».

Rosa Galindo, coportavoz de Verdes-Equo en Andalucía, a su vez, expresó: «Necesitamos políticas feministas y reales, un cambio profundo en el sistema y prevención efectiva. Pero estamos normalizando todas las violencias, la machista y todas las demás. A veces, incluso, estigmatizamos a quienes las sufren».