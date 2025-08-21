Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal de enfermería atiende a un enfermo en un hospital. SUR

Estas son las fechas para el examen de acceso a las 374 plazas MIR de Málaga

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la convocatoria de las pruebas selectivas de 2026 con un total de 12.366 puestos ofertados en todo el país

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:47

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de ... Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina, Farmacia, Enfermería y Psicología, Química, Biología y Física. Para 2026, a nivel nacional, se ofertan 12.366 plazas, lo que supone un 3,5% más que en 2025. El mayor número de puestos, 9.276, se ofrecen para titulación de Medicina (MIR), seguida de Enfermería (EIR), con 2.279. La provincia de Málaga contará el próximo ejercicio con un total de 374 plazas MIR, un 4,7% más que en 2025, cuando se convocaron 357, según informó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía el 24 de julio pasado. Las pruebas se efectuarán el sábado, 24 de enero de 2026 y podrán realizarse en la capital de la Costa del Sol, entre otras localidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  10. 10 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estas son las fechas para el examen de acceso a las 374 plazas MIR de Málaga

Estas son las fechas para el examen de acceso a las 374 plazas MIR de Málaga