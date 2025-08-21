Estas son las fechas para el examen de acceso a las 374 plazas MIR de Málaga

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de ... Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina, Farmacia, Enfermería y Psicología, Química, Biología y Física. Para 2026, a nivel nacional, se ofertan 12.366 plazas, lo que supone un 3,5% más que en 2025. El mayor número de puestos, 9.276, se ofrecen para titulación de Medicina (MIR), seguida de Enfermería (EIR), con 2.279. La provincia de Málaga contará el próximo ejercicio con un total de 374 plazas MIR, un 4,7% más que en 2025, cuando se convocaron 357, según informó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía el 24 de julio pasado. Las pruebas se efectuarán el sábado, 24 de enero de 2026 y podrán realizarse en la capital de la Costa del Sol, entre otras localidades.

En el caso de Málaga, Medicina Familiar y Comunitaria (85 plazas), Medicina Interna (16) y Pediatría (13) son las especialidades para las que hay más plazas. Esta, de hecho, es la provincia andaluza con más plazas para médicos de familia en 2026, frente a los 76 de Sevilla y los 59 de la provincia de Cádiz.

En Andalucía, son 1.992 las plazas ofertadas para 2026, con esta distribución: Sevilla (440), Málaga (374), Granada (301), Cádiz (270), Córdoba (196), Jaén (154), Almería (139) y Huelva (118). La especialidad con más plazas a nivel andaluz es la de Medicina de Familia y Comunitaria, con 440, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Consumo.

Fechas y proceso de inscripción

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 2 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros, ha informado hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.