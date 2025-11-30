Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Sanz, durante una reciente visita al Hospital Civil de Málaga. Sur

Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos

El consejero de Sanidad anuncia que antes de que acabe el año activarán un programa piloto que conectará directamente al médico con el farmacéutico

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos, de forma que estos no tendrán que pedir una cita para ello con ... su médico. Así lo ha anunciado este domingo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, en el acto central en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos, en Sevilla. «Antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente», ha explicado Sanz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  2. 2 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos

Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos