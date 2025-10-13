Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier barriga, director general de iJet Aviation, apoyado en el ala de uno de sus aviones. MARILÚ BÁEZ

Javier Barriga: «Los viajes de las estrellas en jets privados es un mito; los aviones son herramientas de trabajo»

El director general de iJet Aviation asegura que Málaga ya empata con Barcelona en el segundo puesto nacional por demanda de vuelos ejecutivos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:34

Comenta

La imagen que trasciende es la de las estrellas del fútbol y de la música que se hacen fotos para Instagram volando en sus jets ... privados. La realidad de la aviación ejecutiva en Málaga es bien distinta, mucho más compleja e interesante, por sus connotaciones en el desarrollo económico del territorio. Javier Barriga es el director general de iJet Aviation, una empresa malagueña que está despuntando en el sector, gracias a un modelo de trabajo basado en la gestión de las aeronaves y el alquiler por trayectos a otros usuarios, cuando sus propietarios no los están utilizando.

