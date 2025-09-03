Las escuelas infantiles en Málaga arrancan el curso con menos niños que el anterior

El curso escolar 2025-2026 arranca de manera escalonada y lo hace con el comienzo de las clases en las escuelas infantiles, que abarcan el ... ciclo de 0 a 3 años. En la provincia de Málaga habrá menos niños que el curso anterior, según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación a SUR. En el curso que acaba de comenzar, se han registrado 16.904 matriculaciones. Supone una bajada si se compara con los datos para las mismas fechas de hace justo un año, cuando había 17.156 niños.

Los datos para cursos anteriores revelan una relativa estabilidad en los números que presentan las escuelas infantiles en Málaga. Para encontrar el dato más bajo de la serie de los últimos cinco años hay que ir al curso 2020-2021, cuando el número de alumnos no pasaba de los 15.433. Desde entonces, la tendencia ha sido al alza. El curso siguiente ya acudieron 16.204 y el pico se registró en el curso 2023-2024, con 17.616 niños.

Volviendo al curso que acaba de arrancar, los datos de la Consejería de Educación también permiten entrar en más detalles. Por tramos de edad, en cero años son 1.125 niñas y niños; en un año, 6.551, y en dos, 9.228 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar, circunstancia que hace que se vayan sumando más niños a las aulas.

Este curso, esta etapa presenta como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento.

Según recoge el decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años, el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Conciliación

Así, en el 2025-26 conviven dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde, lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

Las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.