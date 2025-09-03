Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una trabajadora de una escuela infantil coloca un elemento en el patio de recreo. Salvador Salas

Las escuelas infantiles en Málaga arrancan el curso con menos niños que el anterior

El número de alumnos pasa de 17.156 a 16.904, en un arranque marcado por la gratuidad de la de educación infantil

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:59

El curso escolar 2025-2026 arranca de manera escalonada y lo hace con el comienzo de las clases en las escuelas infantiles, que abarcan el ... ciclo de 0 a 3 años. En la provincia de Málaga habrá menos niños que el curso anterior, según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación a SUR. En el curso que acaba de comenzar, se han registrado 16.904 matriculaciones. Supone una bajada si se compara con los datos para las mismas fechas de hace justo un año, cuando había 17.156 niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

