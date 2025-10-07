La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

La Escuela Oficial de Idiomas abre este lunes un periodo extraordinario para cubrir más de 2.300 vacantes que se han quedado libres. Desde el ... centro detallan que han quedado plazas disponibles prácticamente en todos los idiomas ofertados, salvo en español para extranjeros.

En concreto, el centro malagueño cuenta con 2.345 plazas libres, fundamentalmente en inglés (850) y en francés (591). Los interesados también tienen aún la posibilidad de aprender alemán (310), chino (123), italiano (104), árabe (91), griego (90), portugués (64), ruso (62) y japonés (60). En resumen, en diez de los once idiomas que se ofertaban inicialmente.

Las plazas que han quedado disponibles son para diferentes horarios y modalidades (presencial y semipresencial) y corresponden a vacantes de alumnos que han decidido no matricularse aún teniendo plaza adjudicada o abandonos, entre otras causas. Las personas interesadas podrán formular su solicitud en la página web de la escuela los próximos días 8 y 9 de noviembre.

A diferencia de otras escuelas, una de las principales ventajas competitivas de la EOI es el premio: las tasas anuales rondan los 80 euros. El proceso de solicitud se realizará íntegramente a través de la página web www.eoimalaga.com, tras lo cual será necesario entregar la documentación en el centro para su verificación.

Medio siglo de formación

Con más de 50 años de experiencia en la enseñanza de lenguas, la escuela malagueña es la que cuenta con un mayor número de alumnos y de especialidades de toda Andalucía. Oferta once cursos y más de 7.000 plazas. Además, el nuevo equipo directivo se ha propuesto el objetivo de tener una escuela abierta a la ciudad y de acoger «iniciativas culturales de carácter integrador y solidario, y con una fuerte presencia en redes sociales para dar visibilidad a sus valores y propuestas».

De entre los idiomas ofertados, el inglés continúa siendo el que despierta más interés, seguido por el español para extranjeros (que desde hace tres años llena todas las plazas disponibles). Este curso, como novedad, los alumnos podrán sacarse el título C1 de portugués y el C1.2 de italiano. En un futuro, el centro pretende incorporar el coreano, que ya puede estudiarse en la Universidad de Málaga y cuenta cada vez con un interés mayor.

En la EOI Málaga aseguran apostar por una formación lingüística de calidad, adaptada a las necesidades del alumnado actual y conectada con el entorno social y europeo.