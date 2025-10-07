Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Hay plazas disponibles en inglés, francés, alemán, chino, italiano, árabe, griego, portugués, ruso y japonés

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:19

Comenta

La Escuela Oficial de Idiomas abre este lunes un periodo extraordinario para cubrir más de 2.300 vacantes que se han quedado libres. Desde el ... centro detallan que han quedado plazas disponibles prácticamente en todos los idiomas ofertados, salvo en español para extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras