Un escaparate de más de 7.600 viviendas en Andalucía: así será el Salón Inmobiliario del Mediterráneo en Málaga
El Palacio de Ferias de la capital acoge desde este jueves la vigesimoprimera edición del foro que reúne a los principales agentes del sector inmobiliario
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:21
Un año más, y ya van 21, Málaga acoge desde este jueves hasta el sábado el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), un foro que reúne ... a los principales agentes del sector de la construcción y la promoción de todo el panorama nacional. El Palacio de Ferias y Congresos de la capital volverá a ser el escenario de diversas jornadas, eventos y conferencias, y albergará numerosos expositores con algunas de las principales firmas del mundo inmobiliario.
El evento reúne a más de 180 empresas y entidades nacionales e internacionales, un 17% más respecto a la participación de la edición anterior, y supone un escaparate para mostrar más de 7.600 viviendas en venta y alquiler distribuidas en las ocho provincias andaluzas, así como en Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Asimismo, se difundirán más de 4.100 viviendas de proyectos situados en mercados internacionales como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México y República Dominicana.
De igual modo, se expondrá una oferta de suelo disponible para proyectos residenciales con capacidad para cerca de 7.000 viviendas en España y más de 22.000 en el extranjero. Todo ello con una tipología diversa que abarca obra nueva, vivienda de segunda mano y casas modulares portables, así como renta libre y vivienda protegida.
Asesoramiento para el visitante
«Con cerca de 11.000 metros cuadrados de exposición, Simed 2025 reunirá a toda la cadena de valor del sector, caso de promotoras, constructoras, entidades financieras, inversores, startups, consultoras y administraciones públicas», han resaltado desde el Palacio de Ferias. La cita ofrecerá también espacios de asesoramiento para el visitante, así como la Jornada Abogacía y Simed Contigo (viernes por la tarde y sábado respectivamente), con orientación sobre fiscalidad, financiación y seguridad jurídica.
Igualmente, se presentarán varios proyectos nacionales de promoción residencial, como es el caso de Inmocala Real Estate en Fuengirola; Villas de Loix en Benidorm; MDL Carlton en Estepona; Grupo Promar en El Rompido, Mijas y Sevilla; Red Lion en Benalmádena y Valencia; Savills en Fuengirola y Torremolinos; y Culmia en Málaga.
Asimismo, el Simed acogerá el III Foro de Colaboración Público-Privada, referente nacional en este ámbito, y el III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y Housing Europe como agente internacional.
Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del foro Living en Evolución, coorganizado con Iberian Property, y dedicado a analizar los modelos habitacionales emergentes como el 'flex living', 'coliving' o 'build to rent'. Además, se celebrará el tradicional Punto de Encuentro Simed, organizado por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que volverá a reunir a los directivos de importantes promotoras (AQ Acentor, Culmia, Ginko Advisor, Lagoom Living, LandCo, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania), y en el que intervendrá Juan Verde, reconocido estratega internacional para el sector público y privado.
