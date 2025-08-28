¿Cuándo empiezan las clases en los colegios e institutos de Málaga?

El mes de septiembre marca el fin de las vacaciones de verano para muchas familias y el regreso a la rutina y la normalidad de ... los horarios laborales y también escolares. Porque estos días es habitual escuchar la temida pregunta para los más pequeños de la casa: ¿cuándo es la vuelta al cole? Pues depende del nivel educativo, según la planificación del curso 2025-2026 que aprobó Consejo Escolar Provincial de Málaga.

Los primeros en regresar a las aulas serán los más pequeños, los niños/as de guardería. El miércoles 3 de septiembre comienza el curso 2025-2026 para el Primer Ciclo de Educación Infantil (etapa educativa voluntaria que llega hasta los tres años de edad)- Una semana después, el día 10, será el turno para el resto de Infantil y Educación Primaria, es decir los colegios, que tendrán también un inicio suave al empezar en miércoles. El lunes 15 empezarán las clases los alumnos de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial en los institutos y, finalmente, el 22 para las Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores.

El primer parón que tendrán las clases, quitando los fines de semana, llegará a principios de octubre, ya que el lunes 13 de octubre será festivo por la Fiesta Nacional de España (se atrasa el carácter festivo del domingo 12). Un pequeño puente para tomar fuerzas cara al final del año.

El calendario garantiza un mínimo de 178 días lectivos para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, y de 175 días para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación de Personas Adultas, en cumplimiento con la normativa vigente.

El curso 2025-2026 finalizará el día 23 de junio de 2026 para todas las enseñanzas, excepto para 2º de Bachillerato que lo hará el 22 de mayo. El año académico contará con «un receso escolar de invierno» establecido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, coincidiendo con las vacaciones de Navidad.