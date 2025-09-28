Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el lunes, 29 de septiembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 29 de septiembre de 2025.

DS

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:00

Aventura acuática en Málaga: hoy, lunes, 29 de septiembre, descubre los niveles de agua en Guadalteba, Guadalhorce y otros embalses de la región.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  7. 7 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el lunes, 29 de septiembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el lunes, 29 de septiembre de 2025