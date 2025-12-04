Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado de los embalses de Málaga el viernes, 05 de diciembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 05 de diciembre de 2025.

DS

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:00

Análisis hidrológico en Málaga: hoy, viernes, 05 de diciembre, un recorrido desde Casasola hasta La Viñuela, revisando cada embalse.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema Automático de Información Hidrológica ( ... SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

