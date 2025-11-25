Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades civiles y militares, durante el acto. salvador salas

La Subdelegación de Defensa cumple tres décadas de servicio en Málaga

Ejército. ·

La delegación militar celebra el aniversario con un acto castrense con la entrega de reconocimientos, entre ellos, la distinción 'Comandante Benítez' al Club Mediterráneo, de los diplomas a los nuevos reservistas voluntarios y el premio del concurso literario escolar

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

El 13 de noviembre de 1995 se creó la Subdelegación de Defensa en Málaga, un organismo de la administración periférica del Ministerio de Defensa entre ... cuyas competencias están las labores de reclutamiento, la gestión del personal que es o fue militar que reside en la provincia y necesita apoyo administrativo, así como fomentar e impulsar la conciencia y la cultura de defensa y estrechar lazos con la sociedad civil. Con motivo de estas tres décadas de servicio a la provincia, esta delegación militar ha celebrado este martes un acto castrense en el patio de su sede en el Paseo de la Farola de la capital.

