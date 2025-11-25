La Subdelegación de Defensa cumple tres décadas de servicio en Málaga

El 13 de noviembre de 1995 se creó la Subdelegación de Defensa en Málaga, un organismo de la administración periférica del Ministerio de Defensa entre ... cuyas competencias están las labores de reclutamiento, la gestión del personal que es o fue militar que reside en la provincia y necesita apoyo administrativo, así como fomentar e impulsar la conciencia y la cultura de defensa y estrechar lazos con la sociedad civil. Con motivo de estas tres décadas de servicio a la provincia, esta delegación militar ha celebrado este martes un acto castrense en el patio de su sede en el Paseo de la Farola de la capital.

El acto conmemorativo ha estado presidido por el delegado de Defensa en Andalucía, coronel del Ejército de Tierra Ignacio Rosales de Salamanca, y el subdelegado de Defensa en la provincial, coronel del Ejército del Aire Eduardo Llorente, y ha contado con la presencia, entre otros, del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital, Avelino Barrionuevo, la delegada de Justicia de la Junta, Teresa Pardo, y la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz.

Durante el evento se han entregado cuatro medallas de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a la constancia en el servicio y la conducta intachable a otros tantos representantes de los ejércitos, así como una cruz militar con distintivo blanco, una cruz de oro y otra de bronce a la constancia en el servicio, cuatro medallas de campaña y una cruz militar con distintivo blanco al comisario principal de la Policía Nacional de Málaga Roberto Rodríguez.

Ampliar El coronel Llorente durante su alocución. salvador salas

Asimismo, se ha procedido a la entrega de los diplomas a los reservistas voluntarios que se han incorporado este año. De los quince que lo han hecho, cuatro de ellos han sido quienes lo han recibido: los alféreces Víctor Manuel Manzanares, Enrique García, Rebeca García-Miña y Marta González Coca. Además se han entregado dos diplomas a la teniente María Dolores Moreno y el sargento Leocadio Mariño que han pasado, al cumplir la edad reglamentaria, a ser reservistas voluntarios honoríficos.

El coronel Llorente ha destacado la labor que realizan los reservistas voluntarios y ha puesto en valor que con las incorporaciones de este año se han alcanzado un total de 154 reservistas, lo que sitúa a Málaga como la quinta provincia española con un mayor número tras Madrid, Sevilla, Granada y Cádiz.

En el acto se ha entregado la distinción 'Comandante Benítez' -en honor al militar malagueño Julio Benítez, el héroe de Igueriben- al Real Club Mediterráneo por su apoyo a la Subdelegación de Defensa y su labor «en la difusión de la cultura de la defensa», según ha subrayado el coronel Eduardo Llorente, quien ha entregada la distinción al presidente de esta entidad social y deportiva, Eduardo Cestino.

Ampliar Eduardo Cestino recibe la distinción 'Comandante Beníte'. salvador salas

El alumno Hugo Acosta, de la Residencia Escolar La Rosaleda, ha sido el ganador de concurso literario 'Carta a un militar español' en el que han participado nueve centros de la provincia y donde ha resultado vencedor con un texto donde puso en valor la labor de ayuda humanitaria prestada por el Ejército durante las inundaciones de la Dana en octubre de 2024 en Valencia.

La Subdelegación de Defensa en Málaga ha logrado el premio nacional a la excelencia en la gestión pública que concede el Ministerio para la Transformación Digital

En su discurso ante el personal militar y civil asistente al acto, el coronel Eduardo Llorente ha hecho un repaso por la actividad que desarrolla la subdelegación, deteniéndose especialmente en las dos juras de personal civil celebradas durante el último año con unos 350 participantes en cada uno y en el hecho de que la Subdelegación de Defensa en Málaga haya sido reconocida el premio nacional a la excelencia en la gestión pública que concede el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que recogerán en próximas fechas.

Ampliar Homenaje a los caídos. salvador salas

El acto del trigésimo aniversario de esta entidad militar ha concluido con el emotivo homenaje a los caídos, donde se ha entonado 'La muerte no es el final' y ha sonado el toque de oración, al tiempo que se ha depositado una corona de laurel ante el monolito que recuerda a quienes dieron su vida por España en acto de servicio. Los encargados de colocarla han sido el propio coronel Llorente junto a Eduardo Cestino y Hugo Acosta.