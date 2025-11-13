Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Eugenia Martínez-Oña, directora de Educación Financiera de Unicaja; José M. Domínguez, director del proyecto Edufinet; Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja; y Carlos Ocaña, director general de Funcas. SUR

Edufinet se marca como objetivo mejorar la educación financiera de autónomos y emprendedores

El congreso que organiza el proyecto de Unicaja y Fundación Unicaja detecta que hay colectivos con mucha confianza en sí mismos pese a su deficiente conocimiento económico

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:25

Esta semana se desarrolla en Málaga el VIII congreso de Edufinet, el proyecto de educación financiera de Unicaja y Fundación Unicaja, que además es pionero ... en España: este año cumple dos décadas, por lo que es previo al que capitanean el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores junto con el Ministerio de Economía y también antecede a la gran crisis financiera de 2008 que tantos quebrantos causó a tantos ahorradores. Esta edición del congreso está dedicada al emprendimiento. Porque los promotores de Edufinet se han marcado dos misiones: por un lado, mejorar la educación financiera general de la población porque eso correlaciona bien con más iniciativas empresariales; y, por otro, elevar la calidad de los conocimientos económicos de los que a día de hoy ya son titulares de una compañía.

