Edufinet se marca como objetivo mejorar la educación financiera de autónomos y emprendedores

Esta semana se desarrolla en Málaga el VIII congreso de Edufinet, el proyecto de educación financiera de Unicaja y Fundación Unicaja, que además es pionero ... en España: este año cumple dos décadas, por lo que es previo al que capitanean el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores junto con el Ministerio de Economía y también antecede a la gran crisis financiera de 2008 que tantos quebrantos causó a tantos ahorradores. Esta edición del congreso está dedicada al emprendimiento. Porque los promotores de Edufinet se han marcado dos misiones: por un lado, mejorar la educación financiera general de la población porque eso correlaciona bien con más iniciativas empresariales; y, por otro, elevar la calidad de los conocimientos económicos de los que a día de hoy ya son titulares de una compañía.

70% de la población no tiene conocimientos financieros suficientes, según el Banco Mundial

Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja, incide, en primera instancia, en datos generales para ilustrar la necesidad de mayor educación financiera: de acuerdo con el Banco Mundial, el 70% de la población no tiene conocimientos financieros suficientes y, ya en España, de acuerdo con la OCDE sólo el 53% de los jóvenes alcanza un nivel aceptable en estos saberes. Y eso que las finanzas forman parte del día a día de todos: ya el 80% de todas las operaciones financieras son on-line y uno de cada cuatro jóvenes invierte o muestra interés por los activos digitales, como las criptomonedas, además el comercio es crecientemente electrónico, la manera más frecuente de relacionarse con la administración es digital y sobrevuela una cada vez más sofisticada ciberdelincuencia.

Y en este punto Carlos Ocaña, director general de Funcas -la fundación de las antiguas cajas de ahorros- revela algo paradójico: un 60% de la población española es refractaria a la formación financiera, no hace nada por aprender ni tampoco quiere hacerlo. Ocaña incidió en que ese 60% de la población se concentra en algunos de los colectivos que más necesitados están de educación financiera: los emprendedores, en los que detecta sobreconfianza financiera, es decir, que piensan que disponen de más conocimientos de los que en realidad tienen; y los jóvenes más digitalizados, los que han irrumpido en el mundo cripto, los que invierten con el móvil. Estos dos colectivos, defiende Ocaña, «son los más necesitados» de formación financiera, porque unos «están en el lío de crear una empresa» y los otros «están sobreconfiados» cuando entran en un mundo de tanto riesgo como el de la inversión.

«La educación financiera es esencial para la inclusión y marca la frontera entre el bienestar y la incertidumbre, entre la estabilidad y la exclusión económica»

Sergio Corral incide, asimismo, en que una mayor educación financiera general en la población redunda en mayor bienestar. Recuerda que «las vivencias traumáticas» de la crisis financiera de 2008 tuvieron mucho que ver con «la falta de conocimiento en materia de transacciones financieras» y que «los países con más alfabetización financiera presentan mayor capacidad de ahorro y resiliencia económica». Y agrega: «Los adultos con niveles más altos de alfabetización financiera tienen mayor bienestar y más capacidad para hacer frente a imprevistos económicos». Insiste: «La educación financiera es esencial para la inclusión y marca la frontera entre el bienestar y la incertidumbre, entre la estabilidad y la exclusión económica».

El director general de la Fundación Unicaja también pone el acento en la necesidad de formación para los jóvenes desde edades tempranas porque, argumentó, los países que incorporan educación financiera en los currícula tienen más emprendimiento y menos morosidad empresarial. Pero en España sólo uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 24 años declaran que han recibido formación financiera en su etapa educativa. Ello tiene una consecuencia y es que el emprendimiento en este país es maduro: el 70% de las personas que inician un proyecto empresarial tiene más de 35 años y cuatro de cada diez, más de 45 años, cuando en el resto de Europa son más jóvenes.

De ahí que el programa de este VIII Congreso de Edufinet que se celebra esta semana en Málaga ponga el acento en la educación financiera de los emprendedores, como describió la directora de Educación Financiera de Unicaja, María Eugenia Martínez-Oña. Así, el programa incluye ponencias sobre la importancia de entender los números en las cuentas de una empresa; cuáles son los pasos para la constitución de una empresa; cómo se valora un proyecto de emprendimiento; estrategias de prevención de la ciberdelincuencia; cómo digitalizar y aplicar la inteligencia artificial; gestión de riesgos financieros; o cómo realizar el ahorro previsión con vistas a una jubilación segura.

Todas las ponencias y conferencias están disponibles en el canal de YouTube de Edufinet. Entre los ponentes que habrán pasado durante estos tres días, entre el miércoles y este viernes, por el Centro Cultural Fundación Unicaja figuran representantes de organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, Funcas y también de la Fundación Unicaja, de Unicaja y del propio equipo del Proyecto Edufinet. A ellos se suma la participación de personas del mundo de la empresa, como de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Cámara de Comercio, la Asociación de Jóvenes Empresarios o de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. También habrán participado personas de la academia, de universidades como la de Córdoba, la de Granada, la de Málaga, la Pontificia de Comillas o Utamed. Y también el mundo de la consultoría y la abogacía, con firmas como Deloitte, EY Abogados, Garrigues o KPMG, que habrán aportado sus experiencias desde sus diferentes ámbitos.