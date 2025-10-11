Empieza el registro facial y de huellas de viajeros de fuera la UE: el aeropuerto de Málaga aún no lo aplicará

El EES es un protocolo de seguridad para aumentar el control de las fronteras europeas. Dicho así puede parecer una cuestión lejana, pero implica directamente ... a Málaga. Basta con recordar que el año pasado 5,7 millones de viajeros británicos pasaron por el aeropuerto. No son los únicos afectados, pero sí el grupo más importante del nuevo sistema, que incluye el control biométrico de los viajeros, y que empieza a funcionar este domingo, 12 de octubre. Es un cambio de calado y había generado cierta incertidumbre en el sector por miedo a las colas y al 'engorro' añadido. Y las autoridades británicas instan a los residentes que consigan el documento adecuado - la TIE - para demostrar la residencia. Antes no la necesitaban pero el nuevo sistema no reconocerá el documento anterior.

Málaga por ahora no aplicará el EES. Desde Aena, manifiestan a SUR que se avisará el momento en que se vaya a activar y que es una cuestión del Ministerio del Interior. Este domingo, sólo Barajas lo pondrá en marcha de manera parcial. En mayo, eso sí, se cierra el plazo para la puesta en marcha generalizada.

Aena acaba de sacar a concurso el servicio para asesorar a los pasajeros en el uso de los kioskos de registro fronterizo EES disponibles. Deberá dar las indicaciones oportunas en caso de ser necesario, de modo que se garantice que los procesos por estos puntos se realicen sin afectar a la seguridad, cumpliendo la normativa en vigor, así como prestando el servicio con la calidad necesaria. Todo ello con la colaboración y las directrices de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La licitación asciende a 363.000 euros para el aeródromo malagueño. Se prestará este servicio durante tres meses prorrogables a otros tres.

El sistema

El nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES o EES) sustituye los sellos de pasaporte por un registro digital y biométrico. Los viajeros de fuera de la Unión Europea deberán escanear su pasaporte y registrar sus datos biométricos (huellas y foto) en su primera entrada en la Unión. Este sistema se implementará de forma progresiva y convivirá con el sellado manual durante seis meses.

Es, por lo tanto, un nuevo sistema informático automatizado para registrar las entradas y salidas de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE. Recopila datos biométricos (huellas dactilares y fotografía facial), además de los datos personales y de viaje del pasaporte.

Tiempos de estancia

¿Por qué se implementa? Para tener un control más preciso del tiempo de estancia de los viajeros y agilizar los controles fronterizos. Y aquí viene lo importante: afecta a las personas de fuera del ámbito comunitario que realicen estancias cortas de hasta 90 días en un período de 180 días.

El consejo, además, de llegar con antelación a los controles es evidente, dado que puede haber demoras.

El control de los puestos fronterizos europeos en territorio español, ya sea en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, seguirá siendo competencia de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil conserva sus misiones de prevención y persecución del contrabando, los fraudes y otros ilícitos de carácter fiscal y aduanero.

Inversión de calado

La inversión global en España para la adaptación ha sido de 83 millones de euros.

Este domingo, la primera prueba se realizará con el pasaje de un vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez a primera hora de la mañana.

Para los responsables de la Unión, el EES proporciona datos fiables en tiempo real, lo que ayuda a las autoridades nacionales a identificar a las personas que suponen una amenaza para la seguridad, así como los casos de fraude de documentos e identidad. También ayuda a detectar la migración irregular al identificar a las personas que se quedan más tiempo del permitido o aquellas que intentan acceder a cualquier país de la UE de manera irregular.

Habla el embajador, Alex Ellis

El embajador británico en España, Alex Ellis, hace hincapié en la clave tiempo: para viajes cortos, si se respeta el límite de 90 días, no habrá problemas. Sin embargo, el sistema controlará automáticamente el tiempo de estancia y el exceso puede acarrear multas o prohibiciones de entrada. «Básicamente, la entrada en vigor se está escalonando a lo largo de seis meses.

«Las autoridades españolas llevan tiempo preparándose, pero quieren ir paso a paso», afirma el embajador, quien describe dos cuestiones principales: el gran volumen de pasajeros que viajan entre ambos países (18,4 millones de visitantes del Reino Unido a España el año pasado) y que se trata de un sistema informático, lo que precisa de ajustes y adaptaciones.

«Creo que España y el Reino Unido tienen más vuelos entre sí que cualquier otro par de países, por lo que hay mucho que cubrir. Hablamos con las distintas autoridades locales y nacionales. Así que espero que, gracias a la implementación por etapas, todo salga tan bien como puede salir cualquier proyecto nuevo de gran envergadura», concluye.