Los vuelos con el Reino Unido serán los más afectados. Marilú Báez

Empieza el registro facial y de huellas de viajeros de fuera la UE: el aeropuerto de Málaga aún no lo aplicará

Se fija mayo como fecha límite y también afectaría al puerto. El grupo más afectado es el británico: 5,7 millones de viajeros pasaron por el aeropuerto el año pasado. Aena licita

Chus Heredia
Rachel Haynes

Chus Heredia y Rachel Haynes

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:56

El EES es un protocolo de seguridad para aumentar el control de las fronteras europeas. Dicho así puede parecer una cuestión lejana, pero implica directamente ... a Málaga. Basta con recordar que el año pasado 5,7 millones de viajeros británicos pasaron por el aeropuerto. No son los únicos afectados, pero sí el grupo más importante del nuevo sistema, que incluye el control biométrico de los viajeros, y que empieza a funcionar este domingo, 12 de octubre. Es un cambio de calado y había generado cierta incertidumbre en el sector por miedo a las colas y al 'engorro' añadido. Y las autoridades británicas instan a los residentes que consigan el documento adecuado - la TIE - para demostrar la residencia. Antes no la necesitaban pero el nuevo sistema no reconocerá el documento anterior.

