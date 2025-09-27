Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Saca del corcho en Cortes de la Frontera. SUR

La Diputación de Málaga participa en un proyecto europeo para transformar residuos forestales en biomateriales

En equipo con Cesefor y The KS Factory, la institución provincial participa junto a 14 entidades procedentes de cuatro países europeos

Europa Press

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:28

La Diputación Provincial de Málaga participa en el proyecto Embeded, una iniciativa que se enmarca dentro de Horizonte Europa, el principal programa de financiación de ... la Unión Europea para la investigación y la innovación (I+I) para el período 2021-2027, y lo hace con una iniciativa de transformación de residuos forestales en biomateriales.

