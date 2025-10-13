La Diputación de Málaga encauza la rehabilitación de La Vega para acoger un centro de autismo

Se despeja el camino para convertir el complejo La Vega de Antequera en un centro de autismo que aspira a convertirse en un referente nacional ... en la atención a las personas con trastorno del espectro autista. La Diputación de Málaga, como propietaria de este inmueble –que acogió una residencia de ancianos–, ha encauzado el procedimiento administrativo para poder ceder este inmueble a una asociación especializada y, al mismo tiempo, concederle una subvención que permita la rehabilitación del edificio para adaptarlo a la atención de estas personas y sus familiares.

En los próximos días se celebrará la última reunión de la mesa de contratación que debe resolver el concurso público convocado por la institución provincial y al que sólo se ha presentado la Fundación EDAU, una entidad conformada por un equipo multidisciplinar (psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, maestros, pedagogos y educadores) especialista en el trastorno del espectro autista.

Así, se le concederá la gestión de una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, de 2.165 metros cuadrados del edificio principal y los 289 de la edificación anexa por un periodo de quince años prorrogable en periodos de cinco años (podría alcanzar en total los 30 años), así como una subvención de 1,2 millones de euros para la adaptación de las instalaciones con sala de estar, de atención especializada, tratamiento individual o fisioterapia.

Dos anualidades

Esta cantidad se distribuirá en dos anualidades: 500.000 euros en el ejercicio 2025 y 700.000 euros para 2026, cuando se prevé que este centro pueda abrir sus puertas a lo largo de ese año, según explicó a este periódico la vicepresidenta tercera de la Diputación y responsable del área de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma.

El retraso de este centro obedece a que en un principio la Diputación apostó por la cesión directa de este complejo a la Fundación EDAU conscientes de que esta entidad necesitaría una subvención para adaptar las instalaciones. Cuando se le iba a conceder esta ayuda, los técnicos de la institución provincial alertaron de que no era posible darla ya que se les había cedido un inmueble propiedad del ente supramunicipal.

El objetivo es que este centro, que aspira a ser un referente nacional, pueda abrir sus puertas a lo largo de 2026

Ante esta situación, EDAU renunció a la cesión y la Diputación impulsó un nuevo procedimiento con otra fórmula administrativa. Así se abrió un proceso para la concesión de una cesión singular para un proyecto de innovación social donde se recogía la cesión del inmueble y la concesión de una subvención.

Al mismo podían presentarse asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo fin sea trabajar de forma específica con personas con espectro autista, que tengan su sede en Málaga y que tuvieran un proyecto para la creación de un Centro de Atención a Personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias, orientado a impulsar iniciativas innovadoras que favorezcan la mejora de la autonomía, la comunicación, la inclusión social y la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno familiar.

15.000 son las personas con trastornos del espectro autista (TEA) en Málaga, lo que representa en torno al 18% del total en Andalucía –unas 83.000-.

Al concurso, según explicó la vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, sólo concurrió la Fundación EDAU, que en los próximos días será la concesionaria de la gestión de un centro.

Las iniciativas y programas que se pondrán en marcha en este espacio buscarán mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias; proporcionar una respuesta ajustada a sus necesidades en los ámbitos (académico, sanitario, social y laboral); capacitar a familiares y profesionales para que puedan ofrecer una atención más adecuada; promover una mayor visibilidad sobre la realidad de este colectivo; tutelar a las personas con trastorno del espectro autista para asegurar su calidad de vida futura; e impulsar la investigación.