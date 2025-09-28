Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Circulo de Silencio celebrado recientemente en la localidad de Yunquera. SUR

La Diócesis de Málaga impulsa la Mesa del Mundo Rural

La Iglesia Católica trabaja por la acogida y la integración de personas migradas en los pueblos de la provincia

ANA MEDINA

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el 5 octubre, tendrá este Año Santo un especial sentido de esperanza. La Diócesis de Málaga invita ... a fijar la mirada, este mes, en las migraciones y a hacerlo como «lugar de esperanza», igual que en meses anteriores ha hecho con otras realidades, como las personas privadas de libertad o quienes sufren cualquier tipo de enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

