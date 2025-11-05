Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Satué, en el centro, durante la presentación del Día de la Iglesia Diocesana. Marilú Báez

La diócesis de Málaga aumenta sus ingresos un 33% y acumula una deuda de 18 millones

Las parroquias y centros de la Iglesia han duplicado los gastos en acciones asistenciales y prestaron ayuda a más de 51.000 personas en 2024

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo, el Obispado de Málaga ha presentado este miércoles sus cuentas del año ... pasado en un acto en el que ha intervenido el nuevo obispo, José Antonio Satué. Los números relativos al ejercicio de 2024 revelan que la diócesis malagueña incrementó sus ingresos un 33% respecto a 2023, y alcanzó un total de 36,2 millones de euros. Esto ha permitido duplicar el gasto en la actividad asistencial que se presta desde las parroquias y los centros diocesanos, que ha pasado de 3,4 a 7,1 millones de euros, y que se incrementen también las partidas para el arreglo de templos, que han pasado de sumar 13,1 a 15,9 millones.

