La diócesis de Málaga aumenta sus ingresos un 33% y acumula una deuda de 18 millones

Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo, el Obispado de Málaga ha presentado este miércoles sus cuentas del año ... pasado en un acto en el que ha intervenido el nuevo obispo, José Antonio Satué. Los números relativos al ejercicio de 2024 revelan que la diócesis malagueña incrementó sus ingresos un 33% respecto a 2023, y alcanzó un total de 36,2 millones de euros. Esto ha permitido duplicar el gasto en la actividad asistencial que se presta desde las parroquias y los centros diocesanos, que ha pasado de 3,4 a 7,1 millones de euros, y que se incrementen también las partidas para el arreglo de templos, que han pasado de sumar 13,1 a 15,9 millones.

El ecónomo diocesano, Rafael Carmona, ha explicado que el aumento de los ingresos ha venido por la recepción de subvenciones de administraciones públicas, como los ayuntamientos; por el aumento de las visitas turísticas a la Catedral (por lo que la diócesis ingresó un 50% más en 2024); y por un remanente de 1,5 millones de euros del fondo común interdiocesano.

No obstante, ha recordado que el Obispado tiene todavía por delante varios retos en relación al mantenimiento de templos como las obras previstas en algunas iglesias en Melilla; la reparación de la iglesia del Sagrario, pendiente de que se terminen unos sondeos arqueológicos; la finalización de las obras del tejado de la Catedral, cuyo presupuesto se ha incrementado hasta los 22,5 millones de euros (las subvenciones recibidas se quedan por ahora en 14,5 millones); y la reparación de la iglesia de Santo Domingo, para la que se ha estimado un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Asimismo, ha apuntado que la diócesis acumula actualmente una deuda de unos 18 millones de euros, tras la que se encuentran los préstamos que se han ido pidiendo en los últimos años para las obras en diversos templos y edificios de la diócesis. Según ha señalado, cada año se procura amortizar en torno al 20% ó 25% de esa deuda.

José Antonio Satué, obispo de Málaga: «La pobreza tiene el rostro de gente con trabajo»

El obispo de Málaga ha publicado esta semana una carta pastoral titulada 'La Iglesia, una gran familia' en la que da las gracias a Dios por todas las personas que contribuyen económicamente con la labor de la Iglesia. «Por quienes sois solidarios con vuestros hermanos, por los que trabajáis en Cáritas, Manos Unidas y tantas organizaciones, porque sois Iglesia; por los que cuidáis con generosidad nuestros templos y celebraciones y a tantos laicos y laicas comprometidos en la familia, la parroquia, la hermandad, el trabajo, la economía, la política, el pueblo, el barrio y en el cuidado de la casa común en la que vivimos, porque sois Iglesia», señala Satué.

Desde las parroquias y diferentes centros asistenciales de la diócesis se atendió el año pasado a 51.929 personas, un 12% más que en el ejercicio de 2023. José Antonio Satué ha vuelto a poner el acento en la crisis por el acceso a la vivienda, lo que ha calificado como «un problema grandísimo». «A Cáritas no sólo le viene gente desempleada, también personas con un empleo que no llegan a fin de mes. La pobreza tiene el rostro de gente con trabajo», ha afirmado el obispo.

En cuanto a los sacramentos, en 2024 creció el número de bautizados hasta los 4.925 (un 4% más) y las confirmaciones (8.458, un 2,4% más). Sin embargo, disminuyeron los matrimonios por la Iglesia, que pasaron de 1.107 a 957. La diócesis se mantiene en unos 300 sacerdotes diocesanos para atender unas 250 parroquias. No obstante, el número de seminaristas descendió de 14 a 11.