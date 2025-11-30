Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bogdan Mykhailov recorrió el mundo como artista de circo. Ñito Salas

«Todos los días hay bombardeos y apagones con -15º en invierno: no es posible la vida allí»

Cuando Rusia invadió su país la familia de Bogdan Mykhailov decidió quedarse: pensaba que tarde o temprano la guerra acabaría, pero se está prolongando demasiado tiempo y sus hijos no pueden criarse en un ambiente así

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

Bogdan Mykhailov, de 34 años, llegó a España el pasado agosto con su mujer y sus tres hijos de 6 meses, 2 y 4 años. ... Pese a la invasión rusa, decidieron quedarse en Ucrania, en la ciudad de Vinnytsia, hasta ese momento. Pero la vida tras más de tres años de conflicto se ha hecho imposible. «Todos los días Rusia envía 600 o 700 drones y 50 o 60 misiles balísticos. No es posible vivir ahí con los niños porque Rusia también provoca apagones. Podemos estar desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde sin electricidad: no puedes cocinar, no puedes hacer nada. Y ahora en Ucrania hace mucho frío», describe. El sistema eléctrico está destruido y las familias cuentan con generadores que no proporcionan energía suficiente para paliar el frío, que llega a los 15 grados bajo cero en invierno. Su ciudad no está muy cerca del frente, pero sabe lo que es combatir y, sobre todo, lo que es que dos o tres veces al día suenen las sirenas y correr a los refugios: «Estas son las razones por las que pienso que Rusia es un Estado terrorista: intenta matar a civiles; bueno, no lo intenta, mata a civiles todos los días».

